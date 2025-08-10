Bisnis Indonesia Premium
Tol Sumatra Ruas Betung-Jambi Seksi 4 Jalani Tes Layak Fungsi, Pekerjaan Fisik Capai 93,03%

Tol Betung-Jambi Seksi 4 jalani uji laik fungsi, ditargetkan operasi Q3/2025. Tol ini akan mempercepat distribusi barang dan memangkas waktu tempuh.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi
Minggu, 10 Agustus 2025 | 08:35
Jalan Tol Betung - Tempino - Jambi merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) dengan panjang keseluruhan yakni 169,9 km - Dok. BPJT
Jalan Tol Betung - Tempino - Jambi merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) dengan panjang keseluruhan yakni 169,9 km - Dok. BPJT
Ringkasan Berita
  • Konstruksi jalan tol Trans Sumatra ruas Betung-Tempino-Jambi Seksi 4 telah melaksanakan Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) dan diharapkan rampung pada kuartal III/2025.
  • Jalan tol ini diharapkan dapat mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan efisiensi, serta menurunkan biaya transportasi dengan memangkas waktu tempuh antar wilayah.
  • Seksi 4 Tempino-Interchange Ness akan melengkapi jaringan utama (backbone) untuk memperlancar arus distribusi barang dari pusat-pusat industri di Sumatra Selatan menuju Jambi.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap konstruksi jalan tol Trans Sumatra pada ruas Betung-Tempino-Jambi Seksi 4 yakni Tempino-Interchange Ness telah melaksanakan Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO). Ruah ini diharapkan rampung pada kuartal III/2025.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan dalam ULFO Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi Tempino–interchange, pemerintah akan memastikan terpenuhinya kualitas guna menjamin keselamatan. 

"Pemeriksaan dilaksanakan untuk memastikan seluruh spesifikasi teknis persyaratan dan kelengkapan Jalan Tol sesuai dengan standar manajemen dan keselamatan lalu lintas guna menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna Jalan Tol sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)," jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (10/8/2025).

Adapun, pelaksanaan ULO merupakan rangkaian terakhir sebelum ruas ini dioperasikan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari Ditjen Bina Marga Kementerian PU maka tol ini akan melengkapi Tras Sumatra. 

Dody menambahkan kehadiran Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi 4 yakni Tempino-Interchange Ness dibutuhkan untuk mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan efisiensi serta menurunkan biaya transportasi.

“Karena diharapkan dapat memangkas waktu tempuh antar wilayah pada sektor logistik, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru,” jelasnya.

Secara teknis, konstruksi ini tengah dilaksanakan percepatan penyelesaian tahap akhir dengan progres pembebasan lahan 99,76% dan progres fisik 93,03%.

Kementerian PU menyebut selesainya Seksi 4 Tempino – Interchange Ness bakal melengkapi jaringan utama (backbone) untuk memperlancar arus distribusi barang dari pusat-pusat industri di wilayah Sumatra Selatan menuju Jambi atau sebaliknya. Terlebih, sebelumnya Seksi 3 Bayung Lencir—Tempino telah beroperasi penuh sepanjang 34,10 km. 

Untuk diketahui, kehadiran ruas Tempino – Interchange Ness bakal memangkas waktu  perjalanan dari Bayung Lencir yang berada di batas wilayah Provinsi Sumatra Selatan menuju Kota Jambi melalui Jalan Lintas Sumatra dari sekitar 3 jam menjadi 45 menit saja. 

Sementara secara keseluruhan, Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi memiliki panjang 170,73 km yang terbagi menjadi 4 seksi. 

Seksi 1 Betung-Tungkal Jaya sepanjang 62,38 km dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Adhi Karya-PT Waskita Karya-PT Jaya Konstruksi dalam 2 paket. Perinciannya, Paket 1A sepanjang 30,80 km dengan progres konstruksi hingga 25 Juli 2025 telah mencapai 42% dan Paket 1B sepanjang 31,58 km progresnya 2,75%.

Selanjutnya, Seksi 2 Tungkal Jaya-Bayung Lencir sepanjang 55,76 km dikerjakan oleh kontraktor PT PP (Persero) Tbk bersama PT Nindya Karya (KSO) dalam 2 paket pekerjaan, yakni Seksi 2A sepanjang 37,36 km dengan progres fisik 8,7% dan Seksi 2B sepanjang 18,40 km progresnya 13,5%. 

Kemudian Seksi 3 Bayung Lencir-Tempino sepanjang 34,10 km telah beroperasi pada akhir 2024 dan Seksi 4 Tempino-Interchange Ness di Kabupaten Muara Jambi. 

"Ruas tol ini juga terkoneksi dengan jalan nasional lintas Sumatera (Palembang-Jambi), sehingga juga dapat mendukung pengembangan wilayah yang dilintasi," pungkas Dody.

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Anggara Pernando

Topik

Harga Pangan 10 Agustus: Beras Kompak Turun, Kedelai - Daging Ayam Naik
Jasa & Niaga
26 menit yang lalu

Harga Pangan 10 Agustus: Beras Kompak Turun, Kedelai - Daging Ayam Naik

Tol Sumatra Ruas Betung-Jambi Seksi 4 Jalani Tes Layak Fungsi, Pekerjaan Fisik Capai 93,03%
Infrastruktur
1 jam yang lalu

Tol Sumatra Ruas Betung-Jambi Seksi 4 Jalani Tes Layak Fungsi, Pekerjaan Fisik Capai 93,03%

OPINI: Reorientasi Peta Industri Nasional
Ekonomi
1 jam yang lalu

OPINI: Reorientasi Peta Industri Nasional

Arc'teryx Wanti-Wanti Konsumen soal Toko Tak Resmi di Mal Jakarta
Jasa & Niaga
8 jam yang lalu

Arc'teryx Wanti-Wanti Konsumen soal Toko Tak Resmi di Mal Jakarta

Gedung Putih Tegaskan Emas Tak Kena Tarif Impor: Itu Informasi Keliru
Ekonomi Global
15 jam yang lalu

Gedung Putih Tegaskan Emas Tak Kena Tarif Impor: Itu Informasi Keliru

