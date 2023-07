Asean-BAC Jajaki Kerja Sama Industri Pesawat hingga Kendaraan Listrik dengan China

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Delegasi Asean-Business Advisory Council (Asean-BAC) menjajaki sejumlah kerja sama dengan kalangan pengusaha China saat melakukan rangkaian roadshow ke Beijing dan Shanghai pada 25-27 Juli 2023.

Seluruh delegasi menggelar pertemuan dengan para pengusaha yang tergabung dalam China Chamber of Commerce for Machinery and Electronic Products (CCCME), China Chamber of Commerce for Medicines and Health Products (CCCMHPIE), Center of China & Globalization, China Council for Promotion of International Trade (CCPIT), dan China Chamber of International Commerce (CCOIC).

Ketua Asean BAC Arsjad Rasjid mengatakan bahwa pertemuan tersebut penuh dengan persahabatan dan terdapat sejumlah komitmen yang disepakati.

“Ada sejumlah komitmen yang telah kami sepakati, salah satunya adalah dengan melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan pihak CCPIT dan CCOIC terkait pembaruan kerja sama antara Indonesia dan China dalam berbagai sektor bisnis yang berada dalam naungan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia),” ucapnya, yang dikutip dari keterangan resmi Asean-BAC.

Kemudian, para delegasi juga bertemu dengan Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), FinVolution Group, dan Hycan, membahas peluang investasi perusahaan tersebut di Indonesia dan Asean.

Secara rinci, pertemuan delegasi dengan COMAC membahas peluang kerja sama lanjutan mengenai kerja sama industri pesawat terbang Indonesia dan Asean. Sebagai catatan, Trans Nusa, Maskapai Indonesia, telah menggunakan pesawat buatan COMAC tersebut per April 2023, untuk rute Jakarta-Bali.

Kemudian, pertemuan dengan FinVolution Group membahas kerja sama dalam digital finansial. Pertemuan dengan pihak Hycan, perusahaan kendaraan listrik terkemuka di China, membahas mengenai peluang pemasaran Hycan di Asean.

Dalam rangkaian pertemuan selama roadshow, para delegasi Asean-BAC mengajak pejabat pemerintah dan para pelaku usaha China menghadiri Business Investment Summit 2023 dan Asean Business Awards 2023, yang akan dihelat di Jakarta pada 3-4 September 2023.

Setelah melakukan roadshow, Arsjad juga melakukan kunjungan terpisah di Chengdu, China pada 27-29 Juli 2023, mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pertemuan bisnis dengan Kamar Dagang Indonesia di China (INACHAM) dan beberapa pengusaha China lainnya.

Pertemuan tersebut berfokus untuk mengundang investor China berinvestasi di Indonesia, yakni dalam percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, energi terbarukan dan pembangunan ibu kota baru Indonesia (IKN).

Arsjad juga menilai bahwa China memiliki peran strategis dalam meningkatkan arus masuk investasi ke negara-negara di kawasan Asean. China juga menjadi sebagai salah satu sumber terbesar investasi asing langsung di Asean.

