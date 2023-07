Harga Pangan 16 Juli: Harga Beras Hingga Daging Ayam Turun

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan seperti beras, kedelai, bawang, cabai, daging ayam, minyak goreng dan jagung mengalami penurunan rata-rata di seluruh Indonesia pada Minggu, 16 Juli 2023.

Melansir data Panel Harga Pangan Nasional Badan Pangan Nasional, pada 16 Juli 2023 pukul 10.05 WIB harga beras medium dan premium mengalami penurunan secara nasional.

Harga rata-rata beras premium turun 0,44 persen dari hari kemarin menjadi Rp13.490 per kilogram. Selain itu, harga beras medium juga mengalami penurunan harga 0,34 persen menjadi Rp11.850 per kilogram.

Harga biji kedelai impor juga mengalami penurunan 0,62 persen di angka Rp12.820 per kilogram. Harga bawang merah turun 2,75 persen menjadi Rp34.960 per kilogram. Kemudian, harga bawang putih bonggol turun 1,81 persen menjadi Rp39.550 per kilogram.

Penurunan harga juga terjadi pada komoditas cabai-cabaian. Harga cabai merah keriting turun 3,78 persen menjadi Rp37.430 per kilogram, dan cabai rawit merah turun 2,67 persen menjadi Rp36.390 per kilogram.

Harga daging ayam ras terpantau turun 0,37 persen menjadi Rp37.670 per kilogram. Kemudian, harga minyak goreng curah harga turun 1,02 persen menjadi Rp14.610 per kilogram, sedangkan harga minyak goreng kemasan sederhana turun 2,15 persen menjadi Rp17.260 per kilogram.

Adapun, harga jagung pakan di tingkat peternak terpantau mulai turun 3,01 persen menjadi Rp6.120 per kilogram.

Sejumlah komoditas yang masih mengalami kenaikan harga pada 16 Juli 2023 antara lain daging sapi murni, telur ayam ras, gula pasir, garam dan ikan kembung.

Komoditas protein hewani yang harganya masih terpantau tinggi yakini daging sapi murni naik 2,012 persen menjadi Rp137.350 per kilogram, telur ayam ras naik 0,07 per kilogram menjadi Rp30.760 per kilogram. Selain itu, harga gula pasir naik 0,27 persen menjadi Rp14.650 per kilogram.

Adapun, komoditas laut seperti garam halus beryodium naik 2,96 persen menjadi Rp11.820 per kilogram dan ikan kembung naik 1,27 persen menjadi Rp39.980 per kilogram.

