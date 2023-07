Jelang Akhir Pekan, Harga Beras, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai hingga Gula Turun

Bisnis.com, JAKARTA – Beberapa komoditas pangan terpantau mengalami penurunan harga pada hari ini Jumat (14/7/2023), seperti beras, cabai, bawang merah, juga bawang putih terpantau turun.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Jumat(14/7/2023) pukul 10.05 WIB, bahan pangan yang mengalami penurunan harga dibandingkan sepekan yang lalu adalah, beras medium turun 0,08 persen jadi Rp11.900 per kg,

Harga bawang merah juga turun 2,05 persen jadi Rp35.880 per kg, bawang putih bonggol juga Rp40.120 per kg turun 0,96 persen, lalu cabai merah keriting turun 0,94 persen jadi Rp39.000 per kg, cabai rawit merah turun 2,26 persen jadi Rp37.110 per kg.

Lalu gula konsumsi turun 0,41 persen jadi Rp14.600 per kg, tepung terigu curah juga naik 0,18 persen jadi Rp11.000 per kg, minyak goreng kemasan sederhana naik 0,56 persen jadi Rp17.630 per liter.

Selain itu bahan pangan yang mengalami penurunan harga adalah minyak goreng curah sebesar 1,21 persen jadi Rp14640 per liter, jagung peternak turun 1,10 persen jadi Rp6.270 per kg dan terakhir juga tepung terigu kemasan (noncurah) naik 0,95 persen jadi Rp13.540 per kg.

Sementara, bahan pangan yang mengalami kenaikan harga adalah kedelai biji impor juga naik 0,08 persen jadi Rp13.000 per kg, beras premium naik 0.96 persen jadi Rp13.710 per kg, daging sapi murni naik 0,45 persen jadi Rp135.450 per kg,

Daging ayam ras naik 0,16 persen jadi Rp38.180 per kg, telur ayam naik 0,62 persen jadi Rp31.050 per kg, ikan kembung naik 2.50 persen jadi Rp40.180 per kg, ikan tongkol naik 0,87 persen jadi Rp35.980 per kg.

Lalu garam halus beryodium yang naik 0,96 persen jadi Rp11.520 per kg. Sementara, harga ikan bandeng tetap dibandingkan seminggu yang lalu Rp34.510 per kg.

Hal serupa juga terjadi di DKI Jakarta, mayoritas bahan pangan mengalami penurunan harga dibandingkan dengan satu hari sebelumnya. Dalam laman infopanganjakarta pada Jumat (14/7/2023) beras IR I (IR 64) turun Rp137 jadi Rp12.200 per kg.

Lalu beras IR II (IR 64) Ramos turun Rp174 menjadi Rp11.346 per kg, beras IR 42 pera turun Rp416 jadi Rp13.426 per kg, beras sentra I atau premium juga turun Rp171 jadi rp12.873 per kg.

Selanjutnya, cabai merah keriting turun Rp1.531 jadi Rp39.620 per kg, cabai merah besar turun Rp405 jadi Rp48.344 per kg, cabai hijau turun Rp2.352 menjadi Rp43.689 per kg, juga cabai rawit merah turun Rp1.525 jadi Rp38.517 per kg.

Selain itu, bawang merah turun Rp1.404 jadi Rp39.275 per kg, bawang putih turun Rp703 jadi Rp41.551 per kg dan telur turun Rp22 jadi Rp31.775 per kg.

