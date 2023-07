Harga Pangan Hari Ini 12 Juli: Cabai, Telur, hingga Ayam Melonjak

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas bahan komoditas pokok atau bahan pangan, seperti cabai, telur, beras hingga daging ayam masih mengalami lonjakan harga secara rata-rata di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Rabu (12/7/2023), harga cabai merah keriting naik 3,87 persen dibandingkan pekan lalu menjadi Rp41.560 per kilogram (kg), harga cabai rawit merah naik 16,42 persen jadi Rp45.160 per kg, dan harga daging sapi naik 2,32 persen jadi Rp137.810 per kg.

Harga bawang putih juga terpantau naik 1,95 persen jadi Rp41.280 per kg, beras premium naik 2,06 persen jadi Rp13.840 per kg, beras medium Rp11.920 per kg, kedelai naik 1,54 persen jadi Rp13.170 per kg, bawang merah naik 2,93 persen jadi Rp38.430 per kg.

Lalu, harga daging ayam ras naik 2,15 persen jadi Rp39.040 per kg, telur ayam ras naik 4,75 persen jadi Rp32.180 per kg, gula konsumsi naik 2,68 persen jadi Rp14.950 per kg, dan minyak goreng kemasan sederhana naik 2,43 persen jadi Rp18.160 per kg.

Selanjutnya, harga tepung terigu curah naik 4,99 persen jadi Rp11.580 per kg, minyak goreng curah naik 0,54 persen jadi Rp14.880 per kg, jagung Rp6.170 per kg, ikan kembung naik 2,19 persen jadi Rp40.640 per kg, ikan tongkol naik 1,92 persen jadi Rp36.410 per kg, ikan bandeng naik 4,13 persen jadi Rp35.320 per kg, garam naik 6,82 persen jadi Rp12.220 per kg, dan tepung terigu naik 3,89 persen jadi Rp14.160 per kg.

Sementara itu, di wilayah DKI Jakarta, harga sejumlah bahan pangan masih relatif tinggi. Dikutip dari Info Pangan Jakarta, harga bawang putih naik Rp315 menjadi Rp41.893 per kg, harga ayam ras Rp44.377 per kg, telur ayam Rp31.553 per kg, cabai rawit hijau Rp47.191 per kg, bawang merah Rp41.382 per kg, cabai rawit merah Rp41.064 per kg, cabai merah besar Rp50.644 per kg, dan cabai merah keriting Rp41.464 per kg.

Untuk harga minyak goreng curah berada di kisaran Rp15.833 per kg, harga beras setra Rp13.071 per kg, beras IR 42/Pera Rp13.880 per kg, beras muncul I Rp12.570 per kg, dan beras IR III Rp10.702 per kg.

