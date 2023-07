Harga Pangan 11 Juli 2023: Beras, Telur, hingga Jagung Pakan Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan seperti beras, kedelai, daging sapi, telur ayam ras, gula, dan jagung mengalami kenaikan rata-rata di seluruh Indonesia.

Melansir data Panel Harga Pangan Nasional Badan Pangan Nasional, pada 11 Juli 2023 pukul 10.05 WIB harga beras medium dan premium mengalami kenaikan secara nasional. Rata-rata harga beras nasional premium naik 0,29 persen dari hari kemarin menjadi Rp13.620 per kilogram. Selain itu, beras medium juga mengalami kenaikan harga 0,17 persen menjadi Rp11.930 per kilogram.

Harga biji kedelai impor juga mengalami kenaikan 0,77 persen di angka Rp13.070 per kilogram. Harga daging sapi murni nai 0,81 persen menjadi Rp135.700 per kilogram.Harga komoditas telur ayam ras juga masih terpantau tinggi. Harga telur naik 0,1 persen menjadi Rp30.780 per kilogram.

Adapun kenaikan harga telur seiring dengan masih tingginya harga jagung pakan melampaui harga acuan pembelian (HAP). Harga jagung pakan pada 11 Juli 2023 ini terpantau di angka Rp6.340 per kilogram. Harga tersebut naik 0,16 persen dibandingkan harga kemarin.

Selain itu, komoditas laut seperti ikan dan garam halus juga mengalami kenaikan harga. Ikan kembung harganya nai 2,1 persen dari harga kemarin, menjadi Rp40.440 per kilogram. Adapun garam halus beryodium rata-rata harga nasional mengalami kenaikan 0,09 persen menjadi Rp11.510 per kilogram.

Sedangkan sejumlah komoditas yang mengalami penurunan harga yakni bawang merah turun 2,2 persen menjadi Rp36.930 per kilogram; bawang putih turun 0,05 persen menjadi Rp40.300 per kilogram; cabai merah keriting harga turun 0,87 persen menjadi Rp39.880 per kilogram; cabai rawit merah rata-rata harga turun 1,25 persen menjadi Rp38.680 per kilogram.

Selain itu, harga minyak goreng baik kemasan sederhana maupun curah juga mengalami penurunan harga. Adapun rata-rata harga minyak goreng kemasan sederhana turun 0,73 persen menjadi Rp17.640 per kilogram dan minyak goreng curah turun 0,27 persen menjadi Rp14.790 per kilogram. Tepung terigu curah juga turun 0,45 persen menjadi Rp11.040 per kilogram.

