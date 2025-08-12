Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gencatan Dagang Diperpanjang Lagi, Ini Kilas Balik Perang Dagang AS-China sepanjang 2025

Gencatan tarif dagang AS-China diperpanjang 90 hari hingga 10 November 2025 untuk memfasilitasi pembahasan ketidakseimbangan perdagangan dan akses pasar.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 12:48
Share
Ilustrasi bendera China dan Amerika Serikat (AS). / Reuters-Dado Ruvic-illustration
Ilustrasi bendera China dan Amerika Serikat (AS). / Reuters-Dado Ruvic-illustration

Bisnis.com, JAKARTA – Gencatan tarif dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China akan berlanjut seiring dengan diperpanjangnya kesepakatan tersebut selama 90 hari ke depan.

Mengutip lembar fakta yang dirilis Gedung Putih AS pada Selasa (12/8/2025), perpanjangan penangguhan tarif dilakukan melalui perintah eksekutif. 

Langkah tersebut diambil guna memfasilitasi pembahasan lanjutan terkait upaya mengatasi ketidakseimbangan perdagangan, praktik dagang yang tidak adil, serta perluasan akses pasar bagi ekspor AS.

Gedung Putih menyatakan, AS dan China telah menggelar sejumlah putaran perundingan yang membahas hubungan timbal balik perdagangan dan isu keamanan nasional. 

"Dengan demikian, penangguhan tarif tinggi terhadap produk impor asal China, sebagaimana diatur dalam Perintah Eksekutif 14298, akan berlaku hingga 10 November 2025," demikian kutipan lembar fakta tersebut.

Adapun, perang dagang antara China dan AS pada masa pemerintahan kedua Trump dimulai sehari setelah dirinya dilantik, yakni pada 21 Januari 2025 lalu.

Baca Juga

Berikut adalah timeline perkembangan perang dagang AS–China sepanjang tahun ini dikutip dari Reuters:

21 Januari – Sehari setelah dilantik, Trump mengancam mengenakan bea masuk 10% terhadap impor asal China, dengan alasan arus fentanyl dari negara tersebut.

1 Februari – AS memberlakukan tarif 10% pada barang asal China, serta 25% untuk Meksiko dan Kanada, sebagai desakan agar ketiga negara menekan arus fentanyl dan imigran ilegal.

4 Februari – China membalas dengan berbagai langkah terhadap perusahaan AS, termasuk Google, produsen peralatan pertanian, dan pemilik merek Calvin Klein. 

Beijing juga menetapkan tarif 15% untuk impor batu bara dan LNG AS, serta 10% untuk minyak mentah dan sebagian mobil mulai 10 Februari. Selain itu, ekspor lima logam strategis yang digunakan di sektor pertahanan, energi bersih, dan industri lainnya turut dibatasi.

3 Maret – AS menggandakan tarif terkait fentanyl atas seluruh impor China menjadi 20%, berlaku 4 Maret.

4 Maret – China membalas dengan tarif 10%–15% atas ekspor pertanian AS senilai sekitar US$21 miliar. Beijing juga memberlakukan pembatasan ekspor dan investasi pada 25 perusahaan AS dengan alasan keamanan nasional, serta melarang impor alat pengurut DNA dari Illumina.

2 April – Trump meningkatkan tensi perdagangan global dengan “tarif hari pembebasan,” yakni tarif dasar 10% untuk semua impor, dan 34% untuk seluruh barang dari China mulai 9 April. AS juga mengakhiri fasilitas bebas bea untuk kiriman bernilai rendah dari China dan Hong Kong mulai 2 Mei.

4 April – China menetapkan tarif balasan 34% untuk semua barang AS mulai 10 April, disertai pembatasan ekspor beberapa logam tanah jarang dan larangan impor sorgum, unggas, serta tepung tulang dari AS.

8 April – AS menaikkan tarif untuk seluruh barang China menjadi 84%.

9 April – China menyamakan tarifnya menjadi 84% dan menambahkan 12 perusahaan AS ke daftar kontrol ekspor, serta 6 lainnya ke daftar “entitas tidak dapat dipercaya.” AS kemudian kembali menaikkan tarif ke 125%. Beijing merespons dengan peringatan perjalanan bagi warganya yang hendak ke AS.

10 April – China segera membatasi impor film-film Hollywood.

11 April – China menaikkan tarif ke 125% dan menyebut strategi tarif Trump sebagai “lelucon.”

15 April – Nvidia mengungkap AS mewajibkan lisensi ekspor untuk penjualan chip H20 ke China.

10–12 Mei – AS dan China menggelar perundingan di Jenewa, menghasilkan jeda tarif 90 hari. Tarif AS atas China turun menjadi 30% dari 145%, sementara tarif China atas AS turun menjadi 10% dari 125%. China juga mencabut sejumlah pembatasan non-tarif sejak 2 April.

28–29 Mei – AS mulai mencabut visa mahasiswa China dan melarang pengiriman semikonduktor, perangkat lunak desain, serta peralatan penerbangan ke Beijing.

31 Mei – Trump menuduh China melanggar kesepakatan Jenewa, yang dibantah Beijing.

5 Juni – Presiden Xi Jinping dan Trump melakukan panggilan telepon selama satu jam.

9–10 Juni – Putaran pembicaraan baru di London menghasilkan kesepakatan kerangka kerja.

11–12 Juni – Produsen magnet tanah jarang China mulai mendapatkan lisensi ekspor, Trump menyatakan gencatan dagang kembali ke jalur.

27 Juni – Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut masalah pasokan mineral dan magnet tanah jarang telah diselesaikan.

6 Juli – Trump mengancam tarif tambahan 10% pada negara-negara yang dianggap selaras dengan kebijakan anti-AS dari BRICS, termasuk China.

15 Juli – Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menyebut rencana Nvidia melanjutkan penjualan chip H20 ke China sebagai bagian dari negosiasi perdagangan mineral tanah jarang.

28–29 Juli – Pejabat AS dan China sepakat memperpanjang gencatan tarif 90 hari, meski tanpa terobosan besar.

1 Agustus – Bessent optimistis ada peluang kesepakatan dengan China.

8 Agustus – AS mulai menerbitkan lisensi ekspor chip H20 Nvidia ke China.

10 Agustus – Trump mendesak China melipatgandakan pembelian kedelai dari AS menjelang berakhirnya gencatan dagang.

11 Agustus – AS dan China memperpanjang gencatan tarif 90 hari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered
Premium
7 menit yang lalu

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered

Raja Batu Bara Rajin Borong Saham BYAN, Seberapa Murah?
Premium
37 menit yang lalu

Raja Batu Bara Rajin Borong Saham BYAN, Seberapa Murah?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Trump Perpanjang Gencatan Tarif Dagang AS-China 90 Hari

Trump Perpanjang Gencatan Tarif Dagang AS-China 90 Hari

Proyek Bendungan Raksasa di China Hadapi Pengawasan Ketat Akses Pembiayaan Hijau

Proyek Bendungan Raksasa di China Hadapi Pengawasan Ketat Akses Pembiayaan Hijau

Perang Dagang AS dengan China Ancam Pengembangan Teknologi Energi Hijau

Perang Dagang AS dengan China Ancam Pengembangan Teknologi Energi Hijau

Di Tengah Perang Dagang, China Diam-Diam Bermanuver di Perdagangan Kedelai

Di Tengah Perang Dagang, China Diam-Diam Bermanuver di Perdagangan Kedelai

Warga India Serukan Boikot Produk AS Gegara Ancaman Tarif Trump 50%

Warga India Serukan Boikot Produk AS Gegara Ancaman Tarif Trump 50%

Politik AS Memanas, Trump Kirim Pasukan Garda Nasional ke Wilayah Demokrat

Politik AS Memanas, Trump Kirim Pasukan Garda Nasional ke Wilayah Demokrat

Donald Trump Bilang Begini, Harga Emas bakal Menggila Lagi?

Donald Trump Bilang Begini, Harga Emas bakal Menggila Lagi?

Trump Ambil Alih Washington DC, Kerahkan 800 Garda Nasional di Ibu Kota AS

Trump Ambil Alih Washington DC, Kerahkan 800 Garda Nasional di Ibu Kota AS

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Warga India Serukan Boikot Produk AS Gegara Ancaman Tarif Trump 50%
Ekonomi Global
12 menit yang lalu

Warga India Serukan Boikot Produk AS Gegara Ancaman Tarif Trump 50%

Gencatan Dagang Diperpanjang Lagi, Ini Kilas Balik Perang Dagang AS-China sepanjang 2025
Ekonomi Global
33 menit yang lalu

Gencatan Dagang Diperpanjang Lagi, Ini Kilas Balik Perang Dagang AS-China sepanjang 2025

BI Bakal Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Bagaimana Posisi PPATK?
Ekonomi
59 menit yang lalu

BI Bakal Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Bagaimana Posisi PPATK?

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan
Jasa & Niaga
16 jam yang lalu

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

Mulai Hari Ini (12/8) Transjakarta Rute 7Q Blok M-PGC Sampai Halte Cawang Cililitan
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Mulai Hari Ini (12/8) Transjakarta Rute 7Q Blok M-PGC Sampai Halte Cawang Cililitan

Nusron Wahid Klarifikasi soal Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara
Infrastruktur
1 jam yang lalu

Nusron Wahid Klarifikasi soal Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

2

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

3

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

4

Klarifikasi DJP usai Viral Penjahit Ditagih Pajak Rp2,8 Miliar di Pekalongan

5

Belanja Daerah Jadi Sasaran Efisiensi: Otonomi, Pajak dan Pembangunan Dipertaruhkan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Harga Beras Premium dan Medium Naik Secara Nasional
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

2

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

3

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

4

Klarifikasi DJP usai Viral Penjahit Ditagih Pajak Rp2,8 Miliar di Pekalongan

5

Belanja Daerah Jadi Sasaran Efisiensi: Otonomi, Pajak dan Pembangunan Dipertaruhkan