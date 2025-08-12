Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Warga India Serukan Boikot Produk AS Gegara Ancaman Tarif Trump 50%

Warga India serukan boikot produk AS akibat ancaman tarif Trump sebesar 50%, memicu kampanye 'Buy Local' dan sentimen anti-AS di media sosial.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 13:10
Share
Seorang penjual yang mengenakan kaos bermerk Coca-Cola di luar area food court dengan papan iklan Coca-Cola selama Maha Kumbh Mela 2025 di Prayagraj, Uttar Pradesh, India, pada Sabtu, 1 Februari 2025./Bloomberg-Prashanth Vishwanathan
Seorang penjual yang mengenakan kaos bermerk Coca-Cola di luar area food court dengan papan iklan Coca-Cola selama Maha Kumbh Mela 2025 di Prayagraj, Uttar Pradesh, India, pada Sabtu, 1 Februari 2025./Bloomberg-Prashanth Vishwanathan

Bisnis.com, JAKARTA — Warga India tengah menyerukan boikot produk Amerika Serikat (AS). Hal ini menyusul ancaman Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif impor sebesar 50% terhadap barang-barang asal India. 

Dikutip dari Reuters, Selasa (12/8/2025), Trump mengancam mengenakan tarif tinggi kepada India setelah negara tersebut tetap mengimpor minyak dari Rusia. Alhasil, AS memberikan peringatan dengan tarif tambahan dari semula 25%.

Ancaman AS terhadap produk India memicu seruan boikot produk AS yang digaungkan oleh para pelaku bisnis, tokoh nasionalis, serta pendukung Perdana Menteri Narendra Modi. 

Mereka menilai kebijakan tersebut sebagai serangan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan martabat nasional India. Adapun, perusahaan-perusahaan raksasa AS, seperti McDonald's, Coca-Cola, Amazon, dan Apple menjadi target utama seruan boikot. 

Meskipun belum terlihat dampak signifikan terhadap penjualan, kampanye 'Buy Local' dan tagar-tagar anti-AS mulai ramai di media sosial dan ruang-ruang diskusi publik di negara tersebut. 

India merupakan pasar strategis bagi banyak merek Amerika. WhatsApp milik Meta memiliki jumlah pengguna terbanyak di India, sementara Domino’s Pizza memiliki jumlah gerai terbanyak dibanding negara lainnya. 

Baca Juga

Produk-produk seperti Pepsi, Coca-Cola, dan iPhone juga masih menjadi simbol gaya hidup modern di kalangan konsumen kelas menengah dan atas. Namun, sentimen itu mulai berubah. 

"Kita harus berhenti membanggakan diri dengan membeli produk dari ribuan kilometer jauhnya, sementara produk lokal kita sendiri tak mendapat perhatian," kata Manish Chowdhary, salah satu pendiri perusahaan kecantikan lokal Wow Skin Science, dalam unggahan video di LinkedIn. 

Dia juga menyerukan agar masyarakat mendukung petani dan startup lokal serta mencontoh Korea Selatan yang berhasil menjadikan produk dalam negerinya mendunia.

Hal serupa disampaikan Rahm Shastry, CEO layanan pengemudi DriveU India. Menurut dia, menilai India harus memiliki alternatif lokal untuk platform seperti Twitter, Google, YouTube, dan WhatsApp, sebagaimana yang dilakukan oleh China.

Meskipun menghadapi tekanan, sejumlah merek global tetap populer dan mendapat tempat di hati konsumen India. Starbucks, misalnya, masih menarik antrean panjang saat membuka gerai baru. 

Namun, gelombang nasionalisme ekonomi ini dapat menjadi pertanda bahwa dominasi merek Amerika di India tidak lagi dijamin. Hingga saat ini, pihak McDonald’s, Coca-Cola, Amazon, dan Apple belum memberikan tanggapan resmi atas seruan boikot tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered
Premium
7 menit yang lalu

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered

Raja Batu Bara Rajin Borong Saham BYAN, Seberapa Murah?
Premium
37 menit yang lalu

Raja Batu Bara Rajin Borong Saham BYAN, Seberapa Murah?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Imbas Beli Minyak Rusia, Trump Ganjar Tarif 50% untuk India

Imbas Beli Minyak Rusia, Trump Ganjar Tarif 50% untuk India

Gara-gara Minyak Rusia, Trump Kenakan Tarif Tambahan 25% ke India

Gara-gara Minyak Rusia, Trump Kenakan Tarif Tambahan 25% ke India

Gencatan Dagang Diperpanjang Lagi, Ini Kilas Balik Perang Dagang AS-China sepanjang 2025

Gencatan Dagang Diperpanjang Lagi, Ini Kilas Balik Perang Dagang AS-China sepanjang 2025

Politik AS Memanas, Trump Kirim Pasukan Garda Nasional ke Wilayah Demokrat

Politik AS Memanas, Trump Kirim Pasukan Garda Nasional ke Wilayah Demokrat

Donald Trump Bilang Begini, Harga Emas bakal Menggila Lagi?

Donald Trump Bilang Begini, Harga Emas bakal Menggila Lagi?

Trump Ambil Alih Washington DC, Kerahkan 800 Garda Nasional di Ibu Kota AS

Trump Ambil Alih Washington DC, Kerahkan 800 Garda Nasional di Ibu Kota AS

Trump Pecat Kepala Biro Statistik usai Sebut Lapangan Kerja Melambat, Calonkan Ekonom Konservatif

Trump Pecat Kepala Biro Statistik usai Sebut Lapangan Kerja Melambat, Calonkan Ekonom Konservatif

Perang Dagang AS dengan China Ancam Pengembangan Teknologi Energi Hijau

Perang Dagang AS dengan China Ancam Pengembangan Teknologi Energi Hijau

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Warga India Serukan Boikot Produk AS Gegara Ancaman Tarif Trump 50%
Ekonomi Global
12 menit yang lalu

Warga India Serukan Boikot Produk AS Gegara Ancaman Tarif Trump 50%

Gencatan Dagang Diperpanjang Lagi, Ini Kilas Balik Perang Dagang AS-China sepanjang 2025
Ekonomi Global
33 menit yang lalu

Gencatan Dagang Diperpanjang Lagi, Ini Kilas Balik Perang Dagang AS-China sepanjang 2025

BI Bakal Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Bagaimana Posisi PPATK?
Ekonomi
1 jam yang lalu

BI Bakal Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Bagaimana Posisi PPATK?

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan
Jasa & Niaga
16 jam yang lalu

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

Mulai Hari Ini (12/8) Transjakarta Rute 7Q Blok M-PGC Sampai Halte Cawang Cililitan
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Mulai Hari Ini (12/8) Transjakarta Rute 7Q Blok M-PGC Sampai Halte Cawang Cililitan

Nusron Wahid Klarifikasi soal Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara
Infrastruktur
1 jam yang lalu

Nusron Wahid Klarifikasi soal Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

2

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

3

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

4

Klarifikasi DJP usai Viral Penjahit Ditagih Pajak Rp2,8 Miliar di Pekalongan

5

Belanja Daerah Jadi Sasaran Efisiensi: Otonomi, Pajak dan Pembangunan Dipertaruhkan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Harga Beras Premium dan Medium Naik Secara Nasional
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

2

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

3

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

4

Klarifikasi DJP usai Viral Penjahit Ditagih Pajak Rp2,8 Miliar di Pekalongan

5

Belanja Daerah Jadi Sasaran Efisiensi: Otonomi, Pajak dan Pembangunan Dipertaruhkan