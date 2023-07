Harga Pangan 10 Juli: Beras, Kedelai, Cabai, hingga Daging Ayam Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas bahan pangan seperti beras, kedelai, cabai, hingga daging ayam masih terpantau mengalami kenaikan secara rata-rata di seluruh Indonesia.

Dilansir Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Senin (10/7/2023) pukul 10.00 WIB, beras premium naik 1,18 persen dibanding pekan lalu jadi Rp13.690 per kilogram (kg), beras medium naik 0,17 persen jadi Rp11.910 per kg, kedelai naik 1,78 persen jadi Rp13.160 per kg.

Bawang merah naik 1,10 persen jadi Rp40.390 per kg, cabai merah keriting naik 3,16 persen jadi Rp41.430 per kg, cabai rawit merah naik 3,07 persen jadi Rp40.630 per kg, daging sapi naik 0,52 persen jadi Rp135.500 per kg, daging ayam ras naik 1,15 persen jadi Rp38.610 per kg, telur ayam naik 1,47 persen jadi Rp31.140 per kg, gula konsumsi naik 0,76 persen jadi Rp14.620 per kg.

Kemudian, minyak goreng kemasan sederhana naik 0,79 persen jadi Rp17.840 per kg, tepung terigu curah naik 1,46 persen jadi Rp11.190 per kg, minyak goreng curah naik 1,15 persen jadi Rp14.950 per kg, jagung peternak naik 2,06 persen jadi Rp6.430 per kg.

Lalu, ikan kembung naik 1,09 persen jadi Rp39.970 per kg, ikan tongkol naik 2,46 persen jadi Rp35.850 per kg, ikan bandeng naik 1,28 persen jadi Rp34.720 per kg, garam naik 0,44 persen jadi Rp11.520 per kg, dan tepung terigu kemasan naik 1,47 persen jadi Rp13.780 per kg.

Sementara itu, harga pangan di DKI Jakarta pun masih naik. Dilansir Info Pangan Jakarta, ayam ras naik Rp925 dibanding kemarin jadi Rp45.376 per ekor, bawang putih naik Rp1.345 jadi Rp42.275 per kg, telur ayam Rp31.448 per kg, cabai merah keriting Rp41.758 per kg, cabai merah besar Rp51.076 per kg, cabai rawit merah Rp41.275 per kg, dan cabai rawit hijau Rp47.172 per kg.

