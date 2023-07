Harga Pangan Hari Ini 5 Juli: Daging Ayam, Gula hingga Minyak Goreng Masih Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Harga pangan untuk sejumlah komoditas, seperti daging ayam, telur, gula hingga minyak goreng masih mengalami lonjakan secara rata-rata di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Rabu (5/7/2023), harga daging ayam ras naik 0,08 persen menjadi Rp38.680 per kilogram (kg), harga telur ayam ras naik 0,29 persen jadi Rp30.690 per kg, gula konsumsi naik 0,07 persen jadi Rp14.540 per kg, dan harga minyak goreng kemasan sederhana jadi Rp17.840 per kg.

Kemudian, harga tepung terigu curah Rp11.080 per kg, harga minyak goreng curah naik 0,20 persen jadi Rp14.890 per kg, harga tepung terigu kemasan naik 0,29 persen jadi Rp13.730 per kg, harga garam naik 1,23 persen jadi Rp11.560 per kg.

Harga bawang putih juga terpantau mengalami kenaikan sebesar 0,69 persen menjadi Rp39.650 per kg, cabai merah keriting Rp42.250 per kg, cabai rawit merah Rp40.960 per kg, daging sapi naik 0,33 persen jadi Rp135.600 per kg, beras premium Rp13.600 per kg, beras medium Rp11.840 per kg, kedelai Rp12.980 per kg, dan bawang merah Rp38.720 per kg.

Sementara itu, harga pangan di wilayah DKI Jakarta pun masih tinggi. Berdasarkan Info Pangan Jakarta, harga telur ayam naik Rp8.241 dibanding kemarin jadi Rp39.582 per kg, harga ayam Rp45.105 per ekor, bawang putih naik Rp9.231 jadi Rp49.026 per kg, harga bawang merah Rp44.615 per kg.

Lalu, cabai merah besar naik Rp9.151 jadi Rp64.027 per kg, cabai merah keriting Rp42.717 per kg, cabai rawit merah Rp44.179 per kg, cabai rawit hijau Rp47.051 per kg, dan gula pasir Rp14.807 per kg.

