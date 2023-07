Harga Pangan Hari Ini 3 Juli: Beras, Gula, hingga Daging Ayam Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Harga sejumlah bahan pangan, seperti beras, gula, daging ayam, hingga telur mengalami kenaikan secara rata-rata di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Senin (3/7/2023), harga telur ayam ras naik 0,78 persen dibandingkan pekan lalu menjadi Rp30.840 per kg, harga daging ayam ras naik 0,64 persen jadi Rp39.060 per kg, harga gula konsumsi naik 0,14 persen jadi Rp14.540 per kg.

Harga minyak goreng kemasan sederhana naik 0,17 persen menjadi Rp17.810 per kg, tepung terigu curah naik 0,54 persen jadi Rp11.110 per kg, minyak goreng curah naik 0,07 persen jadi Rp14.860 per kg, ikan kembung naik 3,61 persen jadi Rp40.150 per kg, dan harga ikan tongkol naik 1,32 persen jadi Rp36.130 per kg.

Selanjutnya, harga tepung terigu kemasan naik 0,37 persen jadi Rp13.730 per kg, beras medium turun 0,08 persen jadi Rp11.880 per kg, beras premium naik 0,88 persen jadi Rp13.700 per kg, bawang putih naik 1,12 persen jadi Rp38.890 per kg, cabai merah keriting naik 0,47 persen jadi Rp42.900 per kg.

Sementara itu, harga pangan di wilayah DKI juga mengalami lonjakan. Dilihat dari webiste Info Pangan Jakarta, harga cabai rawit merah naik Rp800 jadi Rp46.833 per kg, harga bawang merah naik Rp275 jadi Rp45.585 per kg, harga telur ayam Rp31.380 per kg, harga cabai merah besar Rp52.756, harga cabai merah keriting Rp44.500 per kg.

Lalu, harga tepung terigu Rp11.035 per kg, gula pasir Rp14.785 per kg, kentang Rp18.142 per kg, tomat buah Rp15.023 per kg, ikan lele Rp28.088 per kg, dan harga daging sapi Rp145.000 per kg.

