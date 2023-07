Harga Pangan Awal Juli, Semua Naik!

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga komoditas pangan pada Sabtu (1/6/2023) pagi terpantau naik dibandingkan pekan sebelumnya pada rata-rata pasar se-Indonesia.

Berdasarkan data panel.badanpangan.go.id, harga beras kompak naik pada awal Juli, mulai dari beras medium Rp13.890 per kilogram atau naik 0,59 persen dibandingkan minggu lalu, beras premium naik 2,43 persen menjadi Rp11.920 per kg.

Kemudian, harga bahan masak seperti bawang dan cabai rata-rata meningkat, mulai dari bawang putih meningkat 1,26 persen menjadi Rp38.690, bawang putih bonggol naik Rp1.060 menjadi Rp39.040, harga cabai merah keriting naik 5.01 persen menjadi Rp43.560 dan cabai rawit merah meroket 7,92 persen atau naik Rp3.350 menjadi Rp45.670 per kg.

Selanjutnya, harga daging sapi murni naik 0,85 persen jadi Rp136.210 per kg, sedangkan harga daging ayam ras naik 0,90 persen jadi Rp39.410 per kg dan harga telur ayam ras naik 0,98 persen jadi Rp31.870 per kg.

Adapun, harga gula konsumsi naik 0,48 persen jadi Rp14.590 per kg. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana naik 1,47 persen jadi Rp17.970 per kg, harga minyak goreng curah naik 0,81 persen jadi Rp14.950 per kg.

Menariknya, tepung terigu menjadi satu-satunya bahan pangan yang turun dibandingkan komoditas lainnya, mengacu data yang sama harga bahan pangan ini turun 0,18 persen menjadi Rp11.040 per kg. Sebaliknya, tepung terigu kemasan naik 0,59 persen menjadi Rp13.670.

Lalu, harga pangan hasil laut yakni ikan dan garam juga ikut meningkat, mulai dari ikan kembung naik 6,78 persen menjadi Rp41.440 per kg, ikan tongkol naik 5,08 persen jadi Rp37.210 per kg, ikan bandeng baik 4,75 persen menjadi Rp35.470 per kg dan harga garam halus beryodium naik 3,32 persen jadi Rp11.810 per kg.

Sementara itu, harga kedelai biji kering naik 2,10 persen menjadi Rp13.140 per kg dan jagung peternak dibanderol Rp6.410 per kg atau meningkat 2.07 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

