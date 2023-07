Harga Pangan 2 Juli : Daging Ayam dan Sapi Melandai, Ikan Masih Tinggi

Bisnis.com, JAKARTA - Harga komoditas pangan pada Minggu (2/7/2023) pagi terpantau mulai ada penurunan untung daging sapi maupun ayam, namun harga aneka ikan tetap naik dibandingkan hari sebelumnya pada rata-rata pasar se-Indonesia.

Berdasarkan data panel.badanpangan.go.id, harga beras medium Rp13.890 per kilogram atau turun 0,17 persen dibandingkan hari sebelumnya, sementara beras premium naik 0,47 persen menjadi Rp13.700 per kg.

Kemudian, harga bahan masak seperti bawang merah turun 0,86 persen menjadi Rp38.240, bawang putih bonggol naik 0,99 persen menjadi Rp39.040, harga cabai merah keriting turun 28 persen menjadi Rp43.560 dan cabai rawit merah naik 3,30 persen menjadi Rp44.470 per kg.

Selanjutnya, harga daging baik sapi maupun ayam ras kompak melandai dibandingkan hari sebelumnya, mulai dari daging sapi murni turun 0,10 persen jadi Rp135.010 per kg, sedangkan harga daging ayam ras turun 1,13 persen menjadi Rp38.380 per kg dan harga telur ayam ras naik 0,26 persen jadi Rp31.870 per kg.

Adapun, harga gula konsumsi naik 0,48 persen jadi Rp14.590 per kg. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana naik 1,47 persen jadi Rp17.970 per kg, harga minyak goreng curah naik 0,81 persen jadi Rp30.600 per kg.

Lalu, harga pangan hasil laut yakni ikan dan garam masih tinggi, mulai dari ikan kembung naik 3,27 persen menjadi Rp40.750 per kg, ikan tongkol naik 1,06 persen jadi Rp36.160 per kg, ikan bandeng naik 2.60 persen menjadi Rp35.120 per kg dan harga garam halus beryodium naik 1,39 persen jadi Rp11.670 per kg.

Selain komoditas hasil laut, tepung terigu dan kemasan juga kompak naik, mengacu data yang sama harga tepung terigu curah naik 0,73 persen menjadi Rp11.110 per kg dan tepung terigu kemasan naik 1,25 persen menjadi Rp13.750.

Sementara itu, harga kedelai biji kering hasil impor naik 2,80 persen menjadi Rp13.240 per kg dan jagung peternak dibanderol Rp6.390 per kg atau meningkat 1,27 persen dan gula konsumsi stabil seharga Rp14.540 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News