Mendag Klaim Harga Pangan di Indonesia Timur Stabil Jelang Iduladha

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut stok barang kebutuhan pokok di Ambon, Maluku, terpantau melimpah jelang Hari Raya Iduladha. Melimpahnya stok membuat harga di pasar rakyat stabil.

Hal tersebut disampaikan Zulhas usai melakukan peninjauan di Pasar Mardika, Ambon, Maluku pada Minggu (18/6/2023).

“Harga bapok di Kota Ambon saat ini terpantau stabil dengan stok melimpah,” kata Zulhas dalam siaran persnya, dikutip Senin (19/6/2023).

Menurut catatan Kemendag, harga bahan pokok (bapok) dibandingkan dengan 16 Mei 2023 terpantau stabil. Harga beras medium tercatat sebesar Rp13.000 per kg, beras premium Rp15.000 per kilogram (kg), dan beras medium Bulog Rp13.000 per kg.

Harga gula pasir Rp15.000 per kg, Minyakita Rp14.000 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp18.000 per liter. Harga daging sapi tercatat sebesar Rp120.000 per kg, daging ayam ras Rp35.000 per kg, serta tepung terigu Rp13.000 per kg.

Komoditas pangan yang mengalami penurunan harga yaitu telur ayam ras menjadi Rp33.600 per kg dan bawang merah menjadi Rp40.000 per kg.

Adapun, komoditas pangan seperti cabai rawit merah keriting terpantau naik menjadi Rp60.000 per kg, cabai rawit merah Rp45.000 per kg, dan bawang putih honan naik menjadi Rp45.000 per kg.

Sementara itu, berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Senin (19/6/2023) pukul 10.11 WIB, harga sejumlah komoditas pangan dilaporkan turun dibandingkan harga sebelumnya di rata-rata pasar se-Indonesia.

Harga bawang merah ukuran sedang turun 6,56 persen menjadi Rp37.750 per kg dan bawang putih ukuran sedang turun 3,17 persen menjadi Rp38.150 per kg.

Harga berbagai jenis beras juga dilaporkan turun. Harga beras kualitas bawah I turun 4,42 persen menjadi Rp11.900 per kg, beras kualitas bawah II turun 2,49 persen menjadi Rp11.750 per kg, dan beras kualitas medium I turun 5,51 persen menjadi Rp12.850 per kg.

Lalu harga beras kualitas medium II turun 3,37 persen menjadi Rp12.900 per kg, beras kualitas super I turun 8,72 persen menjadi Rp13.600 per kg, dan beras kualitas super II turun 6,97 persen menjadi Rp13.350 per kg.

Selanjutnya harga cabai merah besar turun 12,85 persen menjadi Rp39.000 per kg, cabai merah keriting turun 15,72 persen menjadi Rp35.650 per kg, cabai rawit hijau turun 10,19 persen menjadi Rp34.800 per kg, dan cabai rawit merah turun 14,85 persen menjadi Rp39.850 per kg.

Harga daging ayam ras segar turun 2,14 persen menjadi Rp38.950 per kg, daging sapi kualitas I turun 3,03 persen menjadi Rp134.000 per kg, dan daging sapi kualitas 2 turun 1,85 persen menjadi Rp127.200 per kg.

Harga gula pasir juga tercatat turun. Gula pasir kualitas premium turun 0,31 persen menjadi Rp16.000 per kg, dan gula pasir lokal turun 0,68 persen menjadi Rp14.650 per kg.

Kemudian, harga minyak goreng curah turun 0,63 persen menjadi Rp15.650 per kg, minyak goreng kemasan bermerk1 turun 1,39 persen menjadi Rp21.300 per kg, dan telur ayam ras segar turun 2,83 persen menjadi Rp30.850 per kg.

Sedangkan, harga minyak goreng kemasan bermerk 2 tercatat naik 2,74 persen menjadi Rp20.600 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News