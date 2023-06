Redam Harga, Mendag Keluarkan Izin Impor Bawang Putih 300.000 Ton

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengeluarkan surat persetujuan impor atau SPI bawang putih dengan kuota impor sebanyak 300.000 ton. Impor bawang putih ini berasal dari China.

Jawaban ini disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan guna merespons permintaan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mempercepat proses pengeluaran SPI.

“[Iya] kita sudah mengeluarkan [SPI] 300.000 ton [bawang putih],” kata Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).

Kendati demikian, dia tidak dapat memastikan kapan impor bawang putih ini mulai terealisasi. Sebab, hal ini diatur oleh importir dan disesuaikan dengan kondisi negara produsen.

“Ya nggak ngerti, kita kalau udah kasih ya sudah. Kan udah biasa dagang, udah ngerti,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah berencana untuk mengimpor bawang putih sebanyak 504.000 ton untuk periode Mei-Desember 2023. Impor bawang putih dilakukan untuk meredam harga di bawah Rp36.000 per kilogram.

Berdasarkan catatan Bapanas, kondisi stok bawang putih pada awal 2023 mencapai 142.261 ton, ditambah realisasi impor Januari-April 2023 sebanyak 103.414 ton. Adapun, produksi dalam negeri tercatat hanya sebanyak 23.300 ton per tahun.

Jika ditambah dengan rencana impor Mei-Desember 504.000 ton, maka total ketersediaan bawang putih dalam negeri mencapai 774.000 ton.

"Kebutuhan tahunan 669.000 ton, sebulan rata-rata kita perlu 55.700 ton. Jadi kalau kita mau punya buffer 2 bulan, kita cuma perlu 110.000 ton,” ujar Arief kepada media di Kompleks Gedung Parlemen, dikutip Rabu (14/6/2023).

Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (15/6/2023), harga rata-rata nasional bawang putih sebesar Rp37.240 per kg. Harga tertinggi terjadi di wilayah Papua Barat di mana harga bawang putih sebesar Rp51.870 per kg, sedangkan harga terendah Rp30.130 per kg di DI Yogyakarta.

Arief mengungkapkan, naiknya harga bawang putih dipicu oleh kenaikan harga bawang putih dunia yang tembus US$1.300 per ton. Belakangan, harga bawang putih turun lagi ke US$1.200 per ton.

