Harga Pangan Hari Ini, Minggu 14 Mei: Cabai hingga Telur Turun, Daging Ayam Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas bahan pangan seperti cabai, bawang putih, telur, hingga daging sapi mengalami penurunan harga di rata-rata pasar tradisional seluruh Indonesia.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Minggu (14/5/2023), harga daging ayam ras naik 0,45 persen dibandingkan pekan lalu menjadi Rp35.590per kilogram (kg), telur ayam ras turun 0,31 persen jadi Rp29.360per kg, dan gula konsumsi naik 0,28 persen jadi Rp14.470 per kg.

Kemudian, harga tepung terigu curah turun 2,15 persen jadi Rp10.920 per kg, minyak goreng curah naik 0,47 persen jadi Rp15.060 per liter, garam turun 9,33 persen jadi Rp12.300 per kg, tepung terigu kemasan turun 1.09 persen jadi Rp13.580 per kg.

Selanjutnya, harga cabai rawit merah turun 2,36 persen jadi Rp36.760 per kg, cabai merah keriting turun 6,92 persen jadi Rp30.520 per kg, daging sapi turun 0,80 persen jadi Rp134.460 per kg, bawang putih turun 1,56 persen jadi Rp34.810 per kg.

Harga beras premium terpantau naik 0,44 persen jadi Rp13.610 per kg, beras medium turun 0,42 persen jadi Rp11.830 per kg, kedelai naik 0,90 persen jadi Rp13.430 per kg, dan bawang merah turun 3,94 persen jadi Rp37.590 per kg.

Harga Pangan di DKI Jakarta

Sementara itu, harga pangan di DKI Jakarta masih tetap tinggi meski dibanding kemarin mengalami sedikit penurunan.

Berdasarkan Info Pangan Jakarta, harga cabai keriting naik Rp469 jadi Rp40.295 per kg, cabai merah besar turun Rp2.389 jadi Rp46.724 per kg, bawang merah turun Rp1.002 jadi Rp47.547 per kg, cabai rawit hijau turun Rp302 jadi Rp40.767 per kg, bawang putih naik Rp215 jadi Rp38.454, telur ayam ras turun Rp91 jadi Rp30.397 per kg.

Kemudian, harga ayam ras naik Rp154 jadi Rp38.904 per ekor, minyak goreng curah turun Rp54 jadi Rp15.820, dan garam dapur naik Rp117 jadi Rp3.395 per 250 gram.

