Harga Pangan pada Hari ini 12 Mei 2023: Cabai, Ayam Ras hingga Telur Kompak Naik

Bisnis.com, JAKARTA- Harga pangan di wilayah DKI Jakarta seperti cabai, ayam ras, bawang putih hingga telur ayam mengalami lonjakan dibandingkan kemarin.

Dilansir Info Pangan Jakarta pada Jumat (12/5/2023), cabai merah keriting naik Rp614 jadi Rp40.636 per kilogram (kg), cabai merah besar naik Rp160 jadi Rp48.523 per kg, cabai rawit hijau naik Rp1.041 jadi Rp41.954 per kg, cabai rawit merah naik Rp2.317 per kg.

Minyak goreng curah naik Rp29 jadi Rp15.585 per kg, telur ayam ras naik Rp209 jadi Rp29.818 per kg, ayam ras naik Rp420 jadi Rp38.761 per kg, bawang putih naik Rp252 jadi Rp38.204 per kg, bawang merah turun Rp554 jadi Rp48.250 per kg.

Kemudian, gula pasir naik Rp49 jadi Rp14.636, tomat buah Rp16.931 per kg, garam dapur Rp3.232 per 250 gram, dan tepung terigu turun Rp90 jadi Rp10.920 per kg.

Sementara itu, Dilansir Panel Harga Badan Pangan Nasional hari ini, beras masih naik di rata-rata pasar tradisional seluruh Indonesia, seperti beras medium naik 0,17 persen jadi Rp11.890 per kg, beras premium naik 1,62 persen jadi Rp13.820 per kg, kedelai naik 0,81 persen jadi Rp13.630 per kg.

Lalu bawang merah naik 1,33 persen jadi Rp39.560 per kg, bawang putih naik 1,89 persen jadi Rp35.580 per kg, cabai merah keriting naik 4,89 persen jadi Rp34.320 per kg, cabai rawit merah naik 7,77 persen jadi Rp40.480 per kg, daging sapi naik 0,97 persen jadi Rp136.800 per kg.

Selanjutnya, ayam ras naik 2,050 persen jadi Rp35.860 per kg, telur ayam naik 2,67 persen jadi Rp30.000 per kg, tepung terigu naik 0,81 persen jadi Rp11.250 per kg, tepung terigu kemaasan naik 0,58 persen jadi Rp13.820 per kg dan jagung peternak naik 0.80 persen jadi Rp6.330 per kg.

