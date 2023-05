Harga Pangan Hari Ini, Minyak Goreng dan Komoditas Ini Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan terpantau naik pada Selasa (9/5/2023). Di antaranya ada minyak goreng, cabai, hingga gula pasir.



Berdasarkan pantauan Bisnis.com dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga minyak goreng kemasan bermerk 1 terpantau di harga Rp20.800 per kg atau ada kenaikan tipis sebesar Rp350 (1,71 persen) dibanding sebelumnya.



Begitu pun dengan minyak goreng kemasan bermerk 2 Rp19.250 per kg (naik 1,85 persen). Sedangkan untuk minyak goreng curah turun tipis jadi Rp14.650 per kg (turun 0,68 persen).



Selanjutnya komoditas yang terpantau naik adalah bawang merah ukuran sedang Rp41.650 per kg dan bawang putih ukuran sedang Rp36.050 per kg.



Kenaikan harga juga masih terpantau untuk komoditas cabai merah besar Rp38.600 per kg, cabai merah keriting Rp36.700 per kg, dan cabai rawit merah Rp42.500 per kg. Sedangkan untuk cabai rawit hijau turun jadi Rp32.050 per kg.



Kemudian untuk komoditas daging ayam ras segar juga tampak naik jadi Rp34.950 per kg, daging sapi kualitas 2 Rp127.900 per kg, dan telur ayam ras segar Rp29.700 per kg.



Komoditas lainnya yang juga mengalami kenaikan harga adalah beras kualitas medium II Rp12.850 per kg, gula pasir kualitas premium Rp14.950 per kg, hingga gula pasir lokal Rp14.300 per kg.

