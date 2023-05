Harga Pangan Hari Ini 8 Mei: Beras, Cabai, hingga Telur Masih Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Usai Lebaran, mayoritas bahan pangan seperti beras, bawang merah, cabai, hingga telur ayam masih mengalami kenaikan harga di rata-rata pasar seluruh Indonesia.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Senin (8/5/2023), harga beras medium naik 0,17 persen dibandingkan pekan lalu menjadi Rp11.880 per kilogram (kg), beras premium naik 1,25 persen jadi Rp13.770 per kg, bawang merah naik 2,97 persen jadi Rp39.500 per kg.

Harga bawang putih juga terpantau naik 1,61 persen jadi Rp34.130 per kg, cabai merah keriting naik 5,72 persen jadi Rp33.740 per kg, cabai rawit merah naik 7,48 persen jadi Rp38.930 per kg, daging sapi murni naik 0,05 persen jadi Rp135.810 per kg, daging ayam ras naik 1,63 persen jadi Rp35.570 per kg, telur ayam ras naik 2 persen jadi Rp29.500 per kg.

Kemudian, harga gula konsumsi naik 0,42 persen jadi Rp14.440 per kg, minyak goreng kemasan sederhana naik 0,61 persen jadi Rp18.140 per kg, tepung terigu naik 0,36 persen jadi Rp11.180 per kg, minyak goreng curah naik 0,47 persen jadi Rp14.940 per kg.

Selanjutnya, harga tepung terigu kemasan naik 0,88 persen jadi Rp13.810 per kg, ikan tongkol naik 1,13 persen jadi Rp36.740 per kg, garam turun 0,09 persen jadi Rp11.360 per kg, dan ikan bandeng turun 1,59 persen jadi Rp34.590 per kg.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan memastikan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok (bapok) usai Idulfitri 1444H di Surakarta terpantau aman dan stabil. Pernyataan tersebut diutarakan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat mengunjungi Pasar Nusukan, Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (6/5/2023).

"Menjelang Ramadan dan usai Idulfitri, Kementerian Perdagangan gencar memastikan stabilitas harga dan kelancaran ketersediaan bapok. Secara umum setelah kami pantau dan bicara dengan para pedagang, harga bapok di Pasar Nusukan cukup stabil dan ketersediaannya aman," jelas Wamendag Jerry dalam keterangan tertulisnya.

Di Pasar Nusukan Surakarta per 6 Mei 2023, tersedia harga beras Bulog dengan harga terjangkau, yaitu Rp9.450 per kg atau Rp47.000 per pak. Tercatat pula harga gula pasir curah Rp13.000 per kg, gula kemasan Gulaku Rp15.000 per kg, dan tepung terigu kemasan (Segitiga Biru) Rp12.000 per kg.

Selanjutnya, minyak goreng curah Rp13.600 per kg, minyak goreng kemasan premium Fortune Rp16.000 per kg, dan Minyakita Rp14.000 per liter. Sementara itu, telur ayam ras Rp27.000--28.000 per kg, cabai rawit merah Rp24.000 per kg, cabai merah keriting Rp22.000 per kg, bawang merah Rp38.000kg, dan bawang putih Rp30.000 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :