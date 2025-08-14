Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wamentan: Pemerintah Tugaskan Danantara Serap Rp1,5 Triliun Gula Petani

Pemerintah mengalokasikan Rp1,5 triliun untuk menyerap gula petani menggunakan Danantara melalui PT RNI dan PT SGN.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 15:03
Share
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025)/Bisnis-Dany Saputra.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025)/Bisnis-Dany Saputra.

Bisnis.com, MALANG — Pemerintah menyiapkan dana Rp1,5 triliun yang bersumber dari Danantara untuk menyerap gula petani yang tidak terserap pasar.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan nantinya yang akan melakukan pembelian gula petani, yakni PT RNI dan PT SGN.

“Harganya baik, sehingga petani tidak dirugikan,” katanya di sela-sela memberikan Kuliah Tamu Wakil Menteri Pertanian dalam Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya, Rabu (13/8/2025).

Terkait dugaan adanya peredaran gula rafinasi di pasar, dia menegaskan bahwa hal tersebut sebagai pelanggaran dan tak bisa ditolerir.  

Karena itulah, dia menegaskan Kementan akan melakukan pendekatan ke kepolisian dan pihak-pihak yang mengurusinya.

Intinya, kata dia, gula rafinasi itu gula yang diperuntukkan industri makanan dan minuman, tidak boleh dijual di pasar.

Baca Juga

Dengan demikian, mereka yang menjual gula rafinasi di luar kepentingan industri maka merupakan kegiatan yang melanggar hukum. 

Diberitakan Bisnis, Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) meminta agar pemerintah menghentikan impor ethanol lantaran telah membuat harga tetes tebu anjlok. 

Hal ini seiring adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 (Permendag 16/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Sekjen DPN APTRI M Nur Khabsyin mengatakan anjloknya harga gula dan tetes tebu telah memukul pendapatan petani tebu.

Khabsyin mengungkap, saat ini kondisi gula petani kian mengkhawatirkan. Dia menyebut, stok gula yang tidak laku di sejumlah pabrik gula telah mencapai 100.000 ton secara nasional dan akan terus bertambah.

Dia menjelaskan kondisi ini terjadi lantaran penawaran harga dari pedagang saat lelang berada di bawah Harga Patokan Petani (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp14.500 per kilogram.

“Pasar gula kita dibanjiri gula rafinasi dan daya beli masyarakat turun sehingga gula petani tidak terserap. Kami mendesak pemerintah membeli gula petani sesuai HPP,” kata Khabsyin dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (13/8/2025).

Selain itu, Khabsyin menuturkan petani juga terpukul akibat anjloknya harga tetes tebu. Di mana, harga tetes turun menjadi Rp1.500 per kilogram di tahun ini, bahkan pembeli tetes meminta penurunan harga dari yang sudah disepakati. Padahal, ungkap dia, tahun lalu harganya mencapai Rp3.000 per kilogram. 

Menurutnya, anjloknya harga tetes tebu disebabkan adanya Permendag 16/2025. Khabsyin menilai, Permendag 16/2025 telah membuka keran impor ethanol secara bebas tanpa persetujuan impor, bebas kuota, dan bebas bea masuk. Di sisi lain, tetes adalah bahan baku ethanol.

“Ironis, produksi ethanol dan tetes tebu dalam negeri surplus dan sebagian diekspor, pemerintah justru membebaskan impor ethanol. Siapapun bisa impor tanpa syarat, tanpa kuota, tanpa persetujuan impor, tanpa rekomendasi Menperin [Menteri Perindustrian], ini membuat harga tetes petani jatuh,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Choirul Anam
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Jelang Nota Keuangan, Intip Seri-Seri Surat Utang Negara yang Jatuh Tempo Tahun 2026
Premium
20 menit yang lalu

Jelang Nota Keuangan, Intip Seri-Seri Surat Utang Negara yang Jatuh Tempo Tahun 2026

BlackRock Adjusts PGN (PGAS) and MEDC Positions Amid Energy Sector Pressures
Premium
50 menit yang lalu

BlackRock Adjusts PGN (PGAS) and MEDC Positions Amid Energy Sector Pressures

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kementan Dorong Petani Milenial, Omzet Bisa Tembus Rp10 Miliar per Tahun

Kementan Dorong Petani Milenial, Omzet Bisa Tembus Rp10 Miliar per Tahun

Prabowo Geram, Minta Pengusaha yang Mengoplos Beras Ditindak Tegas

Prabowo Geram, Minta Pengusaha yang Mengoplos Beras Ditindak Tegas

Petani Menjerit Harga Tetes Tebu Anjlok, 100.000 Ton Stok Gula Tak Laku

Petani Menjerit Harga Tetes Tebu Anjlok, 100.000 Ton Stok Gula Tak Laku

Tom Lembong Kunjungi Ombudsman

Tom Lembong Kunjungi Ombudsman

Ngadu ke Ombudsman dan BPKP, Tom Lembong Yakin Tak Ada Kerugian Negara di Kasus Gula

Ngadu ke Ombudsman dan BPKP, Tom Lembong Yakin Tak Ada Kerugian Negara di Kasus Gula

Humor Tom Lembong di Balik Kasus Gula, Ibu-ibu Jadi Tau Mens Rea

Humor Tom Lembong di Balik Kasus Gula, Ibu-ibu Jadi Tau Mens Rea

Tom Lembong Dapat Abolisi, Kejagung Pastikan Kasus Korupsi Impor Gula Tetap Berlanjut

Tom Lembong Dapat Abolisi, Kejagung Pastikan Kasus Korupsi Impor Gula Tetap Berlanjut

Harga Gula Fluktuatif Usai India Berencana Buka Pintu Ekspor

Harga Gula Fluktuatif Usai India Berencana Buka Pintu Ekspor

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Wamentan: Pemerintah Tugaskan Danantara Serap Rp1,5 Triliun Gula Petani
Jasa & Niaga
17 menit yang lalu

Wamentan: Pemerintah Tugaskan Danantara Serap Rp1,5 Triliun Gula Petani

Alert! Pasokan Gas Makin Seret, Industri Terpaksa Setop Produksi
Manufaktur
34 menit yang lalu

Alert! Pasokan Gas Makin Seret, Industri Terpaksa Setop Produksi

Kementan Dorong Petani Milenial, Omzet Bisa Tembus Rp10 Miliar per Tahun
Agribisnis
41 menit yang lalu

Kementan Dorong Petani Milenial, Omzet Bisa Tembus Rp10 Miliar per Tahun

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas
Jasa & Niaga
21 jam yang lalu

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

Prabowo Geram, Minta Pengusaha yang Mengoplos Beras Ditindak Tegas
Jasa & Niaga
54 menit yang lalu

Prabowo Geram, Minta Pengusaha yang Mengoplos Beras Ditindak Tegas

Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru: Buyback SBSN Lebih Fleksibel, Kewajiban Dealer Diperketat
Ekonomi
58 menit yang lalu

Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru: Buyback SBSN Lebih Fleksibel, Kewajiban Dealer Diperketat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

2

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

3

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

4

PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

5

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Kirab Bendera Merah Putih Sepanjang 600 Meter
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

2

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

3

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

4

PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

5

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak