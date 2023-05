Harga Pangan pada Selasa (9/5/2023): Beras, Cabai, Telur hingga Daging Ayam Masih Naik

Bisnis.com, JAKARTA- Mayoritas bahan pokok masih mengalami kenaikan harga setelah Lebaran seperti beras, kedelai, bawang putih, telur ayam hingga daging ayam.

Dilansir Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Selasa (9/5/2023), beras medium naik 0,08 persen dibandingkan pekan lalu menjadi Rp11.880 per kilogram (kg), beras premium naik 1,10 persen hingga Rp13.760 per kg, bawang putih naik 0,26 persen jadi Rp34.230 per kg, kedelai naik 0,87 persen jadi Rp13.990 per kg.

Cabai merah keriting naik 1,21 persen jadi Rp32.630 per kg, cabai rawit merah naik 5,52 persen jadi Rp38.790 per kg, daging sapi naik 0,24 persen jadi Rp135.880 per kg, bawang merah turun 0,54 persen jadi Rp38.820 per kg, daging ayam ras naik 0,80 persen jadi Rp35.450 per kg.

Kemudian, telur ayam ras naik 1,24 persen jadi Rp29.430 per kg, gula konsumsi naik 0,14 persen jadi Rp14.430 per kg, minyak goreng kemasan turun 0,55 persen jadi Rp17.980 per kg, tepung terigu naik 0,27 persen jadi Rp11.170 per kg, minyak goreng curah turun 0,33 persen jadi Rp14.920 per kg.

Selanjutnya, ikan kembung naik 1,30 persen jadi Rp40.380 per kg, ikan tongkol naik 0,33 persen jadi Rp36.480 per kg, garam Rp11.190 per kg, dan tepung terigu kemasan naik 0,80 persen jadi Rp13.820 per kg.

Sementar itu, harga pangan di wilayah DKI Jakarta juga masih mengalami lonjakan dibandingkan kemarin. Dilansir Info pangan Jakarta, bawang putih naik Rp289 jadi Rp37.956 per kg, ayam ras naik Rp209 jadi Rp38.488 per ekor, telur ayam naik Rp294 jadi Rp29.382 per kg, bawang merah naik Rp573 jadi Rp49.391 per kg.

Lalu, cabai rawit hijau naik Rp634 jadi Rp41.234 per kg, cabai rawit merah naik Rp5.078 jadi Rp46.723 per kg, cabai merah keriting naik Rp124 jadi Rp39.413 per kg, beras Setra I/premium naik Rp54 jadi Rp13.335 per kg, beras muncul I naik Rp130 jadi Rp12.660 per kg dan beras IR. I (IR 64) naik Rp69 jadi Rp12.381 per kg.

