Terpopuler Hari Ini: Rekor Bunga The Fed dan Warga Sewakan Rumah Rp100 Juta Jelang KTT Asean

Bisnis.com, JAKARTA - Pembaca Kanal Ekonomi Bisnis.com mencermati suku bunga bank sentral AS Federal Reserve atau The Fed.

Diberitakan, The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 5-5,25 persen atau level tertinggi dalam 16 tahun.

Berita terpopuler lainnya mengenai warga di sekitar Labuan Bajo yang menyewakan rumahnya menjelang KTT Asean 2023. Pasalnya, hotel di Labuan Bajo sudah penuh.

Berikut daftar selengkapnya 5 berita terpopuler di Kanal Ekonomi Bisnis.com:

1. Breaking News: The Fed Naikkan Suku Bunga 0,25 Persen ke Level Tertinggi 16 Tahun

Bank sentral AS Federal Reserve alias The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dalam Rapat Komite Pasar Terbuka (FOMC) pada Kamis (4/5/2023) dini hari waktu Indonesia.

Kenaikan ini menjadi kenaikan kesepuluh kalinya berturut-turut sejak Maret 2022.

Dilansir dari Bloomberg, keputusan tersebut menaikkan suku bunga acuan Fed ke kisaran 5-5,25 persen, level tertinggi sejak 2007. Pemungutan suara dilakukan dengan suara bulat.

2. Hotel Labuan Bajo Penuh Jelang KTT Asean, Warga Sewakan Rumah Rp100 Juta!

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai mengkhawatirkan kondisi tempat penginapan yang penuh total menjelang digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean pada 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo.

Sekretaris BPD PHRI Provinsi NTT, Tri Arachis, mengatakan tingkat hunian hotel di Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah terisi penuh 100 persen sejak 19 April lalu hingga satu bulan ke depan.

"Saya jadi khawatir kita kurang kamar di sana, dari anggota PHRI sendiri yang aktif terakhir di 2022 itu ada 108 anggota hotel dan restoran, saya yakin di luar anggota itu lebih banyak lagi," kata Ari kepada Bisnis, Rabu (3/5/2023).

3. Suku Bunga The Fed Naik Terus, Sinyal Optimisme FOMC Mulai Luntur

Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) menaikkan target suku bunga acuan AS sebesar 25 basis poin (bps) atau 0,25 persen ke kisaran 5 persen-5,25 persen atau level tertinggi 16 tahun terakhir.

Dalam pernyataan resmi setelah menggelar pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) 2-3 Mei 2023, seperti dikutip dari situs resminya, The Fed mengatakan inflasi AS masih tetap tinggi dan ekonomi AS tumbuh dalam kecepatan sedang sepanjang kuartal pertama tahun 2023.

4. Deretan Anak Buah Sri Mulyani yang Jadi Komisaris, Terbaru Hadiyanto

Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tercatat menjabat sebagai komisaris di berbagai perusahaan, baik badan usaha milik negara atau BUMN maupun special mission vehicle atau SMV Kemenkeu.

Terbaru, Sri Mulyani mengangkat Mantan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Perusahaan itu merupakan SMV di bawah Kemenkeu.

5. Heboh, Benarkah Nike dan Adidas Pakai Bahan Hasil Kerja Paksa dari China?

Anggota parlemen AS meminta informasi dari Nike, Adidas dan setidaknya dua perusahaan lain tentang apakah mereka mengimpor produk yang berasal dari kerja paksa di China.

Perwakilan Republik Mike Gallagher, ketua Komite Seleksi DPR untuk Partai Komunis China, dan pimpinan panel Demokrat, Raja Krishnamoorthi, mengirim surat ke perusahaan-perusahaan tersebut pada hari Selasa (2/5).

Selain itu, mereka juga menyurati platform belanja milik China yakni Shein dan juga Temu.

