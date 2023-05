Terpopuler Hari Ini: Revisi Tarif Pajak Penjualan Emas dan Konversi Pembangkit Diesel

Bisnis.com, JAKARTA - Revisi tarif pajak penjualan emas oleh Ditjen Pajak menjadi berita terpopuler di Kanal Ekonomi Bisnis.com

Diberitakan, Ditjen Pajak mengatur ulang tarif pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan atau penyerahan emas dan jasa yang terkait.

Berita terpopuler lainnya yaitu mengenai 50 perusahaan berminat mengikuti lelang konversi pembangkit diesel.

Berikut daftar selengkapnya 5 berita terpopuler di Kanal Ekonomi Bisnis.com:

1. Pengumuman! Tarif Pajak Penjualan Emas Direvisi oleh Ditjen Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengatur ulang pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan atau penyerahan emas dan jasa yang terkait.

Pengaturan ulang tarif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023 yang berkaitan dengan pengenaan PPh dan PPN atas penjualan emas hingga batu permata.

2. Konversi Pembangkit Diesel, PLN: 50 Perusahaan Minat Ikut Lelang

PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) membeberkan minat perusahaan dalam dan luar negeri untuk ikut lelang program konversi pembangkit diesel menjadi gas hingga awal tahun ini terbilang tinggi.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan mengatakan perseroannya telah menghimpun lebih dari 50 perusahaan yang menunjukkan minat mereka pada tahap prakualifikasi pelelangan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi berbasis gas tersebut.

Mamit menuturkan terdapat sekitar 70 persen perusahaan yang berbasis di dalam negeri, sisanya merupakan perusahaan multinasional.

3. Turun Harga! Cek Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo, BP AKR 1 Mei 2023

Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) seperti Pertamina, BP AKR, Shell Indonesia hingga Vivo Energy melakukan penyesuaian harga BBM per 1 Mei 2023.

Berdasarkan laman resmi MyPertamina, Senin (1/5/2023) harga BBM jenis Pertamina Dex menjadi Rp14.600 per liter dari yang sebelumnya Rp15.400 per liter. Kemudian, harga BBM jenis Dexlite turun menjadi Rp13.700 per liter dari yang sebelumnya Rp14.250 per liter.

4. Macet Demo Buruh, 16 KA Jarak Jauh Berhenti di Stasiun Jatinegara

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta melakukan pengaturan pola operasi khusus untuk keberangkatan 16 KA Jarak Jauh (KAJJ) dari Stasiun Gambir pada hari ini, Kamis (1/5/2023) terkait dengan demo Hari Buruh.

Eva Chairunisa, Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta, mengatakan penyesuaian ini merupakan bentuk antisipasi keterlambatan para pengguna jasa Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) jika sejumlah ruas jalan menuju Stasiun Gambir mengalami kemacetan.

5. Mengintip Proyeksi Kenaikan Suku Bunga The Fed dan Gerak Bank Sentral Wilayah Lainnya

Bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed) akan melanjutkan langkah kenaikan suku bunga acuan sebagai strategi melawan inflasi yang tetap tinggi. Hal ini tetap dilakukan walaupun risiko terhadap ekonomi AS semakin meningkat.

Dewan rapat kebijakan bank sentral AS (FOMC) pada hari Rabu pekan ini diperkirakan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Kenaikan akan menjadi kenaikan kesepuluh kalinya berturut-turut sejak Maret 2021.

Pejabat The Fed juga sudah melakukan upaya dalam menurunkan tekanan, namun inflasi masih tetap di atas target 2 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :