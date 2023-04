Berlaku Hari Ini, Astra Beri Diskon Tarif Tol Cipali untuk Arus Balik

Bisnis.com, JAKARTA - Astra Tol Cipali mulai memberlakukan diskon tarif Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) sebesar 20 persen mulai hari ini, Kamis (27/4/2023).

Pemberlakuan diskon tarif di ruas Tol Cipali akan diterapkan hingga 29 April 2023 pukul 06.00 WIB dengan rute perjalanan mulai dari Gerbang Tol Kalikangkung dan keluar di Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama).

Bersamaan dengan diberlakukannya tarif diskon, Kepala Divisi Operasi Astra Tol Cipali Sri Mulyo memprediksi volume lalu lintas (lalin) kendaraan yang akan melewati ruas Tol Cikopo-Palimanan hari ini sebanyak 112.000 kendaraan.

"Besaran diskon tarif selama arus balik Lebaran sebesar 20 persen yang berlaku khusus untuk kendaraan golongan 1 yang bertransaksi menggunakan kartu uang elektronik," kata Sri melalui keterangan resminya, Kamis (27/4/2023).

Pada hari sebelumnya, Rabu (26/4/2023), terjadi peningkatan lalin sebesar 1,5 persen, yakni 104.608 kendaraan melewati ruas tol tersebut. Namun, angka tersebut masih lebih rendah dari prediksi awal sebesar 139.000 kendaraan.

Selain pemberian diskon, guna melancarkan arus balik, pihaknya telah menerapkan sistem one way sejak 24 April 2023 pukul 14.45 WIB sampai dengan siang ini. Jadwal one way akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan arahan dari Korlantas.

"Untuk pengaturan arus lalu lintas saat arus balik Lebaran 2023, Astra Tol Cipali berkoordinasi dengan Korlantas Polri dalam penerapan sistem one way," ujarnya.

Adapun, sepanjang periode arus balik, pihaknya mencatat sebanyak 336.304 kendaraan telah melewati ruas Tol Cipali.

Astra Tol Cipali mengimbau kepada pengguna jalan untuk selalu tertib berkendara selama arus balik Lebaran 2023. Pastikan kondisi kendaraan dan fisik pengemudi dalam kondisi sehat dan prima.

"Jangan melakukan perjalanan apabila kondisi fisik dalam keadaan lelah. Segera beristirahat di rest area terdekat atau keluar gerbang tol terdekat untuk berisitirahat dan berwisata kuliner sejenak bersama keluarga," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :