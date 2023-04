Arus Balik, Tol Cipali Bakal Dilewati 112.000 Kendaraan Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Astra Tol Cipali memprediksi akan terjadi peningkatan volume lalu lintas pada Kamis (27/4/2023). Sebanyak 112.000 kendaraan diprediksi memadati ruas tersebut pada hari ini.

Kepala Divisi Operasi Astra Tol Cipali Sri Mulyo mengatakan pantauan arus lalu lintas di Tol Cipali pada Rabu (26/4/2023) kemarin sebesar 104.000 kendaraan melintas di Ruas Tol Cipali. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022.

Astra Tol Cipali mencatat sejak H-10 Lebaran hingga H+3 Lebaran, tercatat sebanyak 1,43 juta kendaraan telah melintas di Jalan Tol Cipali. Volume lalu lintas tertinggi tercatat pada H-3 Lebaran dengan realisasi 131.819 kendaraan.

"Astra Tol Cipali memprediksi volume lalu lintas pada Kamis sebesar 112.000 kendaraan melintas," ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (27/4/2023).

Sri menjelaskan untuk pengaturan arus lalu lintas saat arus balik lebaran 2023, Astra Tol Cipali berkoordinasi dengan Korlantas Polri dalam penerapan sistem one way.

Adapun, penerapan sistem one way diberlakukan sejak hari Senin (24/4/2023) pukul 14:45 sampai dengan siang ini. Jadwal one way akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan arahan dari Korlantas Polri.

Dalam mendukung kelancaran arus balik lebaran 2023, pemberlakuan diskon tarif di Ruas Tol Cipali telah dimulai sejak 27 April 2023 pukul 06.00 WIB sampai dengan 29 April 2023 pukul 06:00 WIB. Besaran diskon tarif selama arus balik Lebaran sebesar 20 persen yang berlaku khusus untuk kendaraan golongan 1 yang bertransaksi menggunakan kartu uang elektronik.

"Astra Tol Cipali mengimbau kepada pengguna jalan untuk selalu tertib berkendara selama arus balik Lebaran 2023," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :