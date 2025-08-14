Gerai F&B China dan Korea Banjiri Pasar RI, Ini Bocoran Pendatang Baru

Gerai food and beverage dari China dan Korea akan makin membanjiri pasar Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengungkap investor asal China hingga Korea akan membanjiri industri ritel di Tanah Air.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, investor asing yang masuk ke Indonesia mayoritas membidik segmen makanan dan minuman (mamin) atau food and beverage (F&B).

“[Investor asing yang masuk ke] ritel banyak di F&B [makanan dan minuman],” kata Budihardjo saat ditemui seusai acara Indonesia Shopping Festival (ISF) 2025 di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Teranyar, Budihardjo menyampaikan merek teh susu premium asal China, Chagee telah membuka cabang dan masuk ke ritel di Indonesia.

Tak hanya itu, Budihardjo juga mengungkap restoran China hingga Korea juga akan membuka cabang di Tanah Air. Sayangnya, dia tak memberikan informasi secara detail merek dagang industri F&B asal China dan Korea yang bakal masuk ke Tanah Air.

“Kan sudah masuk Chagee. Nanti ada masuk lagi yang es krim. Banyak ya, enggak tahu mereknya macam-macam lah dari China. Restoran yang di PIK [Pantai Indah Kapuk] itu banyak China tuh. Hot Pot, Szechuan lah apa. Itu memang makanan Korea banyak masuk juga. Korea juga banyak sekarang,” ungkapnya.

Menurutnya, tren investor asing yang akan masuk ke ritel Indonesia mayoritas berasal dari China dan Korea, dibandingkan negara lain.

“Thailand agak kurang, yang banyak sekarang China, Korea,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, GS Supermarket asal Korea Selatan resmi diambil alih oleh FoodHall Indonesia yang dioperasikan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) melalui MAP Group.

Adapun, proses pengambilalihan GS Supermarket ke tangan FoodHall sudah dilakukan melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dan telah meluncur pada awal Juni 2025.

“[GS Supermarket] sudah MoU [dengan investor baru] dan itu FoodHall yang ambil. Kemarin di-launching ya sepertinya awal Juni,” kata Budihardjo saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (4/6/2025).