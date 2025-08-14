Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gerai F&B China dan Korea Banjiri Pasar RI, Ini Bocoran Pendatang Baru

Gerai food and beverage dari China dan Korea akan makin membanjiri pasar Indonesia.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 17:20
Share
Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah saat ditemui seusai acara Indonesia Shopping Festival (ISF) 2025 di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (14/8/2025). —/Bisnis-Rika Anggraeni
Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah saat ditemui seusai acara Indonesia Shopping Festival (ISF) 2025 di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (14/8/2025). —/Bisnis-Rika Anggraeni

Bisnis.com, JAKARTA —  Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengungkap investor asal China hingga Korea akan membanjiri industri ritel di Tanah Air.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, investor asing yang masuk ke Indonesia mayoritas membidik segmen makanan dan minuman (mamin) atau food and beverage (F&B).

“[Investor asing yang masuk ke] ritel banyak di F&B [makanan dan minuman],” kata Budihardjo saat ditemui seusai acara Indonesia Shopping Festival (ISF) 2025 di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Teranyar, Budihardjo menyampaikan merek teh susu premium asal China, Chagee telah membuka cabang dan masuk ke ritel di Indonesia.

Tak hanya itu, Budihardjo juga mengungkap restoran China hingga Korea juga akan membuka cabang di Tanah Air. Sayangnya, dia tak memberikan informasi secara detail merek dagang industri F&B asal China dan Korea yang bakal masuk ke Tanah Air.

“Kan sudah masuk Chagee. Nanti ada masuk lagi yang es krim. Banyak ya, enggak tahu mereknya macam-macam lah dari China. Restoran yang di PIK [Pantai Indah Kapuk] itu banyak China tuh. Hot Pot, Szechuan lah apa. Itu memang makanan Korea banyak masuk juga. Korea juga banyak sekarang,” ungkapnya.

Baca Juga

Menurutnya, tren investor asing yang akan masuk ke ritel Indonesia mayoritas berasal dari China dan Korea, dibandingkan negara lain.

“Thailand agak kurang, yang banyak sekarang China, Korea,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, GS Supermarket asal Korea Selatan resmi diambil alih oleh FoodHall Indonesia yang dioperasikan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) melalui MAP Group.

Adapun, proses pengambilalihan GS Supermarket ke tangan FoodHall sudah dilakukan melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dan telah meluncur pada awal Juni 2025.

“[GS Supermarket] sudah MoU [dengan investor baru] dan itu FoodHall yang ambil. Kemarin di-launching ya sepertinya awal Juni,” kata Budihardjo saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (4/6/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Serempak BlackRock di MEDC dan AMMN
Premium
22 menit yang lalu

Manuver Serempak BlackRock di MEDC dan AMMN

Kripto Bitcoin Cetak Rekor dan Geser Amazon, Kini Dekati Kapitalisasi Pasar Google
Premium
52 menit yang lalu

Kripto Bitcoin Cetak Rekor dan Geser Amazon, Kini Dekati Kapitalisasi Pasar Google

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Genjot Ekspansi, MR DIY (MDIY) Resmikan Toko ke-1.100 di PIK 2

Genjot Ekspansi, MR DIY (MDIY) Resmikan Toko ke-1.100 di PIK 2

BI Laporkan Penjualan Eceran Juni 2025 Tumbuh Melambat 1,3%

BI Laporkan Penjualan Eceran Juni 2025 Tumbuh Melambat 1,3%

Pertarungan Raksasa Snack RI: Anthony Salim, Shindo Sumidomo, Jogi Hendra, dan Sudhamek Agoeng

Pertarungan Raksasa Snack RI: Anthony Salim, Shindo Sumidomo, Jogi Hendra, dan Sudhamek Agoeng

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge

OPINI: Reorientasi Peta Industri Nasional

OPINI: Reorientasi Peta Industri Nasional

Manufaktur Tumbuh 5,6% pada Kuartal II/2025, 4 Sektor Ini Masih Kontraksi

Manufaktur Tumbuh 5,6% pada Kuartal II/2025, 4 Sektor Ini Masih Kontraksi

BPS: Beras-Cabai Rawit Sumbang Inflasi pada Juli 2025

BPS: Beras-Cabai Rawit Sumbang Inflasi pada Juli 2025

Pengusaha Minta Izin Impor Bahan Baku Dihapus demi Produksi Nampan Makanan Lokal

Pengusaha Minta Izin Impor Bahan Baku Dihapus demi Produksi Nampan Makanan Lokal

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gerai F&B China dan Korea Banjiri Pasar RI, Ini Bocoran Pendatang Baru
Jasa & Niaga
32 menit yang lalu

Gerai F&B China dan Korea Banjiri Pasar RI, Ini Bocoran Pendatang Baru

Perum Bulog Siapkan Stok 1,3 Juta Ton Beras untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Jasa & Niaga
34 menit yang lalu

Perum Bulog Siapkan Stok 1,3 Juta Ton Beras untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Alasan MK Tolak Gugatan IRT dan Driver Ojol Soal Tarif PPN 12%
Pajak
42 menit yang lalu

Alasan MK Tolak Gugatan IRT dan Driver Ojol Soal Tarif PPN 12%

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas
Jasa & Niaga
23 jam yang lalu

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

Menerka Target PNBP Sektor ESDM 2026 Jelang Nota Keuangan
Energi & Tambang
59 menit yang lalu

Menerka Target PNBP Sektor ESDM 2026 Jelang Nota Keuangan

Proyek RDMP Balikpapan Beroperasi November, Ini Keunggulannya!
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Proyek RDMP Balikpapan Beroperasi November, Ini Keunggulannya!

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

2

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

3

PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

4

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

5

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Sidang Perdana Pansus Terkait Kebijakan Bupati Pati
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

2

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

3

PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

4

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

5

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak