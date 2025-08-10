Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Author

Jonathan Ersten Herawan

Analis ISEI & Wakakomtap II Kajian Kebijakan Publik Kadin Indonesia

Lihat artikel saya lainnya

OPINI: Reorientasi Peta Industri Nasional

Indonesia menghadapi tantangan dalam industrialisasi, fokus pada kendaraan listrik (EV) dengan potensi kesalahan masa lalu. Diperlukan strategi baru yang mengedepankan inovasi dan pengembangan SDM, bukan hanya infrastruktur fisik.
Jonathan Ersten Herawan
Jonathan Ersten Herawan - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 08:10
Share
Kawasan Industri Batamindo merupakan kawasan industri pertama dan vital di Batam. /Istimewa
Kawasan Industri Batamindo merupakan kawasan industri pertama dan vital di Batam. /Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia berada dalam keterpurukan dan disrupsi strategis dalam menentukan arah industrialisasi nasional baik dari faktor global dan domestik. Pemerintah saat ini mengedepankan pengembangan kendaraan listrik (EV) sebagai sektor prioritas, dengan pertimbangan keunggulan sumber daya alam seperti nikel dan mineral lainnya.

Strategi ini mencerminkan semangat New Developmental Strategy yang menjadi sebuah pendekatan pembangunan baru yang menempatkan negara sebagai pengarah aktif dalam industrialisasi dan pencipta pasar.

Namun, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan proyek besar, melainkan oleh kecermatan memilih sektor yang mampu menciptakan nilai tambah tinggi dan adaptif terhadap perubahan global. New Developmental Strategy dalam pembangunan nasional harus berorientasi pada scientific development approach di mana semua kebijakan yang didorong harus berorientasi pada evidence base tidak hanya applied base.

Dalam teori ekonomi, pembangunan industri yang berkelanjutan bisa dijelaskan melalui dua model: Solow dan Romer. Model Solow menekankan pentingnya akumulasi modal fisik seperti infrastruktur, pabrik, dan peralatan. Sementara Romer melihat pertumbuhan ekonomi jangka panjang lebih ditentukan oleh investasi pada modal manusia dan inovasi, seperti pendidikan tinggi, riset, dan kepemilikan teknologi.

Selama ini, pendekatan Indonesia terlalu condong pada model Solow. Kita sibuk membangun kawasan industri, smelter, dan infrastruktur fisik, tetapi kurang memperhatikan pengembangan SDM unggul, lembaga riset teknologi, dan sistem perlindungan kekayaan intelektual. Padahal, integrasi kedua model inilah yang dibutuhkan untuk membangun basis industri digital yang kompetitif.

Pengalaman Indonesia membangun industri pesawat terbang melalui IPTN pada 1990-an menjadi pelajaran penting. Meskipun lahir dari semangat kemandirian teknologi, proyek tersebut gagal secara komersial karena terlalu tergantung pada subsidi negara, minim pasar, dan tidak berakar pada kebutuhan domestik. Ini menunjukkan bahwa membangun industri tanpa mempertimbangkan ekosistem teknologi dan daya saing global berisiko tinggi. Saat ini, kita melihat bahwa tidak ada nilai tambah signifikan bahkan output produksi dari industry dirgantara kita yang membuktikan bahwa strategi industrialisasi kita pada dekade lalu kurang tepat.

Apabila dilihat dari kacamata tersebut, pengembangan industri EV memiliki potensi pengulangan kesalahan yang sama. Indonesia saat ini lebih berperan sebagai penyedia bahan mentah dan perakitan akhir, bukan pemilik teknologi inti seperti baterai, software kendaraan, dan sistem konektivitas. Industri EV kita masih sangat menguntungkan China, Jepang, dan Korea Selatan yang merupakan investor besar dalam industri tersebut. Posisi Indonesia saat ini hanya menerima limpahan kecil dari pengembangan industri ini.

Sementara negara lain seperti China dan AS sudah jauh di depan dalam penguasaan riset dan pasar global. Ketika industri EV menjadi fokus kita, mereka sudah bergerak semakin digital dan mendorong inovasi, Indonesia sudah dipastikan tertinggal jika hanya mengandalkan keunggulan bahan mentah terutama industry EV yang capital intensive.

Sebaliknya, sektor yang seharusnya menjadi fokus adalah industri elektronika, kecerdasan buatan (AI), komputasi, dan teknologi blockchain karena sektor-sektor ini lebih cepat bertransformasi, tidak terlalu padat modal fisik, dan membuka peluang pengembangan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, dan layanan digital ekspor. Hal ini juga lebih sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara dengan populasi digital besar dan bonus demografi yang tinggi. Kita juga melihat, ekspor di sektor ini hanya dengan biaya rendah bahkan tidak memerlukan biaya kontainer karena bersifat useable cross border.

Saat ini, produktivitas masyarakat dan industri Indonesia belum memberikan nilai tambah optimal karena hanya berfokus pada sektor perdagangan besar & eceran serta transportasi dan logistik bahkan sektor jasa berkontribusi sebesar 57% terhadap PDB. Pendekatan New Developmental Strategy yang menyusun ulang peta industrialisasi diperlukan dan mendorong peran negara. Artinya Pemerintah harus mampu mengarahkan investasi, melindungi sektor strategis, serta menciptakan permintaan domestik melalui insentif dan pengadaan barang/jasa berbasis teknologi dalam negeri.

Dalam konteks pembangunan berbasis inovasi dan ekonomi kerakyatan, hadir dua inisiatif domestik yang krusial: Danantara dan Koperasi Desa Merah Putih). Danantara berperan sebagai liquidity provider untuk ekonomi digital dan sektor UMKM di mana ekosistem inclusive closeloop dapat diciptakan. Dengan teknologi blockchain dan sistem keuangan digital yang transparan, Danantara mampu menjembatani kebutuhan likuiditas bagi startup, koperasi, hingga sektor informal yang belum terjangkau lembaga keuangan konvensional. Ini memungkinkan percepatan pertumbuhan ekonomi tanpa harus menunggu pembiayaan dari sektor perbankan yang sering kali berbiaya tinggi.

Sementara itu, Kopdes Merah Putih didesain sebagai backbone ekonomi riil nasional dengan mendorong sistem koperasi multipihak dimana sebagai koperasi modern yang menghubungkan petani, nelayan, dan UMKM dengan akses pasar, teknologi, dan pembiayaan. Kopdes berperan menyerap inovasi digital dan mendistribusikannya ke desa-desa, memastikan bahwa transformasi teknologi juga terjadi di akar rumput. Dengan ini, industrialisasi tidak hanya menjadi urusan kota besar dan kawasan industri, tetapi menjadi gerakan kolektif yang merata.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Jonathan Ersten Herawan
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
1 hari yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom
Premium
1 hari yang lalu

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Silang Pendapat Pengusaha & BGN soal Impor Food Tray untuk MBG

Silang Pendapat Pengusaha & BGN soal Impor Food Tray untuk MBG

Manfaat dan Peluang di Balik Tarif Impor 19%

Manfaat dan Peluang di Balik Tarif Impor 19%

Industrial Estate Firms Report Weaker Earningsin H1: SSIA, DMAS, DILD

Industrial Estate Firms Report Weaker Earningsin H1: SSIA, DMAS, DILD

Grup Djarum Lanjut Borong 6,2 Juta Saham SSIA, Kepemilikan Tembus 10%

Grup Djarum Lanjut Borong 6,2 Juta Saham SSIA, Kepemilikan Tembus 10%

Prospek Pembiayaan Kendaraan kala Penjualan Lesu

Prospek Pembiayaan Kendaraan kala Penjualan Lesu

Daftar 10 Importir Mobil Terbesar RI Semester I/2025, BYD Melonjak 276%

Daftar 10 Importir Mobil Terbesar RI Semester I/2025, BYD Melonjak 276%

Indonesia’s Manufacturing Outlook: Industries Optimistic But Cautious on Expansion

Indonesia’s Manufacturing Outlook: Industries Optimistic But Cautious on Expansion

Pengusaha Butuh Stimulus untuk Genjot Kontribusi Manufaktur 20% ke PDB

Pengusaha Butuh Stimulus untuk Genjot Kontribusi Manufaktur 20% ke PDB

Berita Lainnya

Berita Terbaru

OPINI: Reorientasi Peta Industri Nasional
Ekonomi
8 menit yang lalu

OPINI: Reorientasi Peta Industri Nasional

Arc'teryx Wanti-Wanti Konsumen soal Toko Tak Resmi di Mal Jakarta
Jasa & Niaga
6 jam yang lalu

Arc'teryx Wanti-Wanti Konsumen soal Toko Tak Resmi di Mal Jakarta

Gedung Putih Tegaskan Emas Tak Kena Tarif Impor: Itu Informasi Keliru
Ekonomi Global
13 jam yang lalu

Gedung Putih Tegaskan Emas Tak Kena Tarif Impor: Itu Informasi Keliru

Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun di 2025, Menkeu: Tahun Depan Lebih Besar
APBN
14 jam yang lalu

Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun di 2025, Menkeu: Tahun Depan Lebih Besar

Rekor! Pengguna KRL Commuter Line Jabodetabek Tembus 31,4 Juta
Transportasi & Logistik
16 jam yang lalu

Rekor! Pengguna KRL Commuter Line Jabodetabek Tembus 31,4 Juta

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun di 2025, Menkeu: Tahun Depan Lebih Besar

2

Gaduh Beras Oplosan: Penggilingan Padi Tutup hingga Ritel Pangkas Harga

3

Giliran Paramadina Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12% dari BPS

4

Modal Asing Rp9,24 Triliun Masuk ke RI Pekan Ini, SBN dan SRBI Paling Diincar Investor

5

KAI Tebar Diskon Tiket Kereta Api 20% Jelang HUT RI, Cek Syaratnya!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

BI Jakarta Buka Suara soal Viral Fenomena Rojali & Rohana

BI Jakarta Buka Suara soal Viral Fenomena Rojali & Rohana

Giliran Paramadina Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12% dari BPS

Giliran Paramadina Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12% dari BPS

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Timnas U-17 Mulai Lakkukan Latihan Jelang Piala Kemerdekaan 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun di 2025, Menkeu: Tahun Depan Lebih Besar

2

Gaduh Beras Oplosan: Penggilingan Padi Tutup hingga Ritel Pangkas Harga

3

Giliran Paramadina Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12% dari BPS

4

Modal Asing Rp9,24 Triliun Masuk ke RI Pekan Ini, SBN dan SRBI Paling Diincar Investor

5

KAI Tebar Diskon Tiket Kereta Api 20% Jelang HUT RI, Cek Syaratnya!