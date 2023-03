Duh! Harga Pangan di Jakarta Melambung Jelang Ramadan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa minggu sebelum memasuki bulan Ramadan, harga pangan di Jakarta seperti cabai, bawang putih, bawang merah, beras, hingga sayur-mayur melonjak.

Dalam pantauan Bisnis di Pasar Palmeriem, Matraman, Jumat (3/2/2023), harga cabai rawit merah mencapai Rp80.000 per kilogram (kg), naik Rp10.000 dibanding 2 minggu sebelumnya.

Kemudian, harga cabai merah keriting Rp70.000 per kg atau naik Rp6.000. Adapun, harga bawang putih Rp32.000 per kg, naik Rp2.000, bawang merah ukuran sedang naik Rp1.000 jadi Rp33.000, bawang merah ukuran besar Rp36.000 per kg.

Selanjutnya, harga kangkung yang biasanya Rp5.000 per tiga ikat, sekarang hanya dua ikat, dan harga bayam Rp4.000 per ikat. Padahal, seminggu sebelumnya harga bayam hanya Rp3.000 per ikat.

“Sekarang yang naik cepat sayur-sayuran, kayak kangkung, bayam,” kata Mahmud, pedagang Pasar Palmeriem, Jumat (3/2/2023).

Dia mengatakan, harga di pasar Induk Kramat Jati, tempat pedagang Pasar Palmeriem belanja, juga mengalami lonjakan. Misalnya cabai rawit merah di Pasar Induk Kramat Jati saat ini Rp68.000 per kg, cabai merah keriting Rp40.000 per kg, kentang Rp15.000 per kg, dan cabai rawit hijau Rp55.000 per kg.

“Minggu-minggu ini memang lagi naik semua, cuma tomat aja yang murah. Per kg tomat ini [hijau] Rp7.000, kalau ini [merah] Rp12.000 per kg,” tutur Mahmud.

Untuk minyak goreng jenis Minyakita di Pasar Palmeriem saat ini harganya Rp15.000 per liter, naik Rp1.000 dibanding sebelum tahun baru. Menurut para pedagang, mereka hanya dijatah 20 liter baik bentuk botol maupun plastik dalam sebulan.

“Awal-awal ada, kita mau ngambil 100 liter aja bisa sebulan. Tapi sekarang 20 liter maksimal, itu juga kalau ada. Makanya harganya engga bisa Rp14.000 lagi,” ujar Kusni, pedagang sembako di Pasar Palmeriem.

Adapun, minyak goreng premium merek Filma, Sania dan Sanco mereka menjual Rp38.000 per 2 liter, naik Rp1.000 dibanding seminggu sebelumnya.

“Mau puasa naik lagi kalau stok minyak sedikit,” ucap Kusni.

Sementara itu, dilansir Info Pangan DKI Jakarta pada Jumat (3/2/2023) pukul 09.00 WIB, harga cabai rawit merah naik Rp1.000 dibanding 2 hari sebelumnya jadi Rp51.000 per kg di rata-rata pasar Ibu Kota.

Kemudian, harga cabai merah keriting turun Rp2.000 jadi Rp25.000 per kg, cabai merah besar tetap Rp25.000 per kg, cabai rawit hijau naik Rp1.000 per kg jadi Rp37.000 per kg, tomat tetap di Rp9.000 per kg, kelapa kupas naik Rp5.00 jadi Rp7.500 per butir.

