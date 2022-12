H-3 Tahun Baru 2023, Harga Cabai dan Daging Sapi Kompak Naik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan pada hari ini, Rabu (28/12/2022) atau H-3 Tahun Baru 2023. Kenaikan harga terjadi pada cabai dan daging sapi.

Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan melaporkan harga daging sapi paha belakang naik Rp100 menjadi Rp137.600 per kilogram (kg).

Sementara itu, dalam satu pekan terakhir untuk harga daging sapi sejenis telah naik Rp700 dari Rp136.900 per kg menjadi Rp137.600 per kg.

Selain daging sapi, seluruh jenis cabai kompak naik pada hari ini. Harga cabai merah besar naik dari harga Rp37.000 menjadi Rp37.700 per kg, harga cabai merah keriting semula di angka Rp37.900, naik menjadi Rp38.800 per kg. Harga Cabai rawit merah juga naik Rp1.200 menjadi Rp57.500 per kg.

Harga minyak goreng kemasan sederhana juga masih melanjutkan tren kenaikan harga. Pada hari ini, harga minyak goreng naik Rp100 menjadi Rp16.400 per liter.

Sementara itu, harga jenis minyak lainnya berada pada kondisi stabil, yakni minyak goreng curah di angka Rp14.200 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp21.000 per liter, dan Minyakita di harga Rp14.000 per liter.

Pada hari ini juga terpantau terdapat bahan pangan yang turun harganya, yaitu daging ayam ras dari Rp37.200 menjadi Rp37.000 per kg dan bawang merah turun tipis Rp100 menjadi Rp37.500 per kg.

Komoditas pangan lainnya pada H-3 Tahun Baru 2023 berada dalam kondisi stabil, seperti beras premium dan medium masing-masing di harga Rp13.100 per kg dan Rp11.200 per kg, serta gula pasir di angka Rp14.400 per kg.

Kedelai impor juga stabil di harga Rp15.100 per kg dan tepung terigu di angka Rp13.100 per kg. Komoditas pangan yang mengandalkan impor lainnya, yaitu bawang putih stabil di harga Rp27.600 per kg.

Terakhir, harga telur ayam yang sebelumnya sempat memasuki reli kenaikan, saat ini sudah berada dalam posisi stabil namun cenderung tinggi di angka Rp31.400 per kg. Padahal, harga acuan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar Rp27.000 per kg.

Adapun, Bapanas pada hari ini telah menetapkan harga acuan penjualan di tingkat konusmen bagi beberapa komoditas seperti daging sapi paha belakang (Rp140.000 per kg), kedelai impor (Rp11.400 per kg), cabai rawit merah (Rp40.00-Rp57.000 per kg), dan gula (Rp13.500 per kg).

