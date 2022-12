Kaleidoskop 2022: Naik Turun Harga Pangan Hingga Impor Beras

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Kondisi harga dan stok berbagai komoditas pangan sepanjang 2022 dapat dikatakan sangat fluktuatif, bahkan sempat membuat masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pangan tersebut.

Minyak goreng menjadi salah satu sorotan terbesar sejak awal 2022. Masyarakat sempat kesulitan mendapatkan stok minyak goreng hingga harganya melambung di pasaran.

Kejaksaan Agung (Kejagung) kemudian mengungkapkan kasus mafia ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang menjadi bahan baku minyak goreng.

Bukan hanya minyak goreng, lonjakan harga telur ayam dan cabai, hingga anjloknya harga daging ayam mewarnai kondisi pangan di 2022.

Pada akhir 2022, pemerintah dihadapkan pada persoalan menipisnya stok cadangan beras pemerintah (CBP) milik Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog). Stok CBP pada akhir 2022 hanya sebesar 390.00 ton. Angka tersebut jauh dari target Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu 1-1,2 juta ton.

Berikut lini masa terkait pangan sepanjang 2022:

1. Harga kedelai melambung – 20 Januari 2022

Harga kedelai dunia mulai mengalami peningkatan di Januari sehingga harga di tingkat importir melesat 11 persen (yoy). Kondisi tersebut berdampak para perajin tahu tempe yang mengecilkan ukuran produknya.

Pekerja menyelesaikan pembuatan tahu di Jakarta, Selasa (14/6/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

2. DMO minyak sawit – 27 Januari 2022

Harga minyak goreng yang mulai mahal dan langka, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengumumkan mulai mewajibkan para eksportir produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya untuk memasok produk ke pasar dalam negeri melalui mekanisme domestic market obligation (DMO) dengan harga khusus atau domestic price obligation (DPO).

3. Harga daging sapi naik – 25 Februari 2022

Kementerian Pertanian meminta Satgas Pangan menelusuri para pelaku yang bermain-main dengan harga daging, karena seharusnya kenaikan harga tidak terjadi lantaran ketersediaan daging yang relatif aman hingga Mei 2022 atau saat Ramadhan dan Idulfitri.

Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) DKI Jakarta mengatakan harga daging sapi merangkak naik hingga mencapai Rp127.400, sedangkan pedagang menjual dengan harga rata-rata Rp120.000. Pedagang terpaksa mengambil rugi karena kehilangan daya beli jika menggunakan harga eceran tertinggi (HET) Rp130.000.

4. Minyak Goreng Langka – 2 Maret 2022

Kenaikan harga minyak goreng sudah terjadi sebelumnya sejak akhir 2021 dan berlanjut hingga 2022 yang mencapai puncaknya kala minyak goreng sulit ditemukan baik di ritel maupun pasar tradisional.

Selain itu, harga minyak goreng di pasaran juga melambung. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), hingga pertengahan Maret 2022, harga minyak goreng curah di tingkat eceran nasional menembus Rp17.900 per liter atau naik 12,58 persen secara bulanan.

Sementara itu, harga minyak goreng kemasan mencapai Rp25.000 per liter atau naik 44,51 persen jika dibandingkan dengan posisi pada Februari 2022.

5. Subsidi selisih harga kedelai – 1 April 2022

Kemendag memberikan bantuan penggantian selisih harga pembelian kedelai di tingkat perajin tempe tahu sebesar Rp1.000 per kilogram dengan sumber anggaran cadangan stabilitas harga pangan.

6. Jokowi larang ekspor CPO – 27 April 2022

Kebijakan DMO dan DPO tidak berpengaruh untuk mengendalikan harga minyak goreng. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun akhirnya mengeluarkan kebijakan larangan ekspor CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng demi stabilitas pasokan dan harga minyak goreng di dalam negeri.

7. Larangan ekspor CPO dicabut – 23 Mei 2022

Setelah 26 hari menyetop ekspor CPO, Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk membuka kembali keran ekspor CPO pada Mei 2022. Langkah tersebut dilakukan setelah pasokan dalam negeri terus bertambah dan harga minyak goreng mulai turun.

8. Kemendag luncurkan Minyakita – 6 Juli 2022

Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara resmi meluncurkan minyak goreng curah kemasan sederhana dengan merek Minyakita yang dijual satu harga yaitu Rp14.000 per liter di seluruh wilayah Indonesia.

9. Harga cabai melambung – 11 juli 2022

Harga cabai rawit merah setelah Iduladha 2022 melonjak dan menempati posisi tertinggi sepanjang 2022, yakni sebesar Rp102.000 per kg secara rata-rata nasional.

Petani menyebut kenaikan harga cabai disebabkan faktor berkurangnya jumlah petani hingga mencapai 70 persen dan memburuknya kondisi tanah. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentu juga mempengaruhi produktivitas para petani cabai.

10. Harga bawang merah meroket – 13 Juli 2022

Imbas masuk masa tanam, harga bawang merah di beberapa daerah pada Juli 2022 melonjak hingga menembus Rp64.800 per kg.

11. Harga telur ayam– 30 Agustus 2022

Harga telur ayam sangat fluktuatif di 2022. Harga telur ayam sempat menyentuh Rp23.000 per kilogram. Namun, mengalami kenaikan pada Agustus 2022 hinga mencapai harga tertinggi yaitu Rp31.550 per kilogram

12. Harga beras naik – 3 Oktober 2022

Harga beras untuk kualitas medium dan premium terpantau mengalami kenaikan dalam pada periode November-Desember 2022. Hal itu terjadi akibat berbagai faktor seperti kondisi cuaca hingga harga gabah dan pupuk yang naik.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) per 20 Desember 2022, harga beras kualitas bawah I sebesar Rp11.400 per kg, beras kualitas bawah II seharga Rp11.100 per kg.

Adapun, harga beras kualitas medium II seharga Rp12.350 per kg, sedangkan harga beras kualitas super I seharga Rp13.900 per kg.

13. Impor beras – 16 Desember 2022

Perum Bulog merealisasikan impor beras tahap 1 sebanyak 200.000 ton di pertengahan Desember 2022 dengan dana yang dialokasikan sebanyak Rp1,8 triliun.

Perum Bulog kembali melakukan importasi setelah tiga tahun akibat pasokan CBP, yang digunakan untuk stabilisasi harga di kala musim panen, kian menipis. Per 23 Desember 2022, stok CBP Perum Bulog berada di level 390.000 ton. Angka tersebut jauh di bawah target Jokowi yaitu 1-1,2 juta ton.

Beras impor dari Vietnam sebanyak 5.000 ton tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (16/12/2022) / BISNIS-Annasa Rizki Kamalina.

