Harga Pangan di Jakarta Usai Natal, Minyak Goreng hingga Cabai Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah harga komoditas pangan di DKI Jakarta tercatat mengalami kenaikan pada 26 Desember 2022. Salah satunya minyak goreng.

Dikutip dari laman infopangan.jakarta.go.id, Senin (26/12/2022), harga minyak goreng curah Rp15.390 per kg, naik Rp87 dibandingkan hari sebelumnya.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai merah keriting Rp42.297 per kg (naik Rp342), cabai rawit merah Rp53.708 per kg (naik Rp94), cabai rawit hijau Rp53.324 per kg (naik Rp97), bawang merah Rp37.108 per kg (naik Rp426), dan bawang putih Rp30.162 per kg (naik Rp503).

Untuk beras IR. II (IR 64) Ramos juga naik jadi Rp10.923 per kg (naik Rp9), dan beras IR.III (IR 64) Rp10.167 per kg (naik Rp26). Gula pasir Rp14.527 per kg (naik Rp4), tepung terigu Rp10.905 per kg (naik Rp234), dan kentang sedang Rp15.864 per kg (naik Rp160).

Pun dengan daging sapi has (paha belakang) Rp146.666 per kg (naik Rp119) dan daging sapi murni (semur) Rp141.805 per kg (naik Rp782).

Sementara itu, penurunan harga terjadi pada beras IR. I (IR 64) Rp11.762 per kg (turun Rp4), beras Muncul Rp12.500 per kg (turun Rp26), beras IR 42/Pera Rp12.584 per kg (turun Rp130), beras Setra I/Premium Rp12.580 per kg (turun Rp197).

Selanjutnya, cabe merah besar Rp42.571 per kg (turun Rp309), ayam ras Rp39.513 per ekor (turun Rp626), telur ayam ras Rp29.878 per kg (turun Rp292), dan tomat Rp17.756 per kg (turun Rp538).

