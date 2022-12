Merangkak Naik, Harga Telur di Jakarta Hari Ini Tembus Rp31.568 per Kg

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Harga telur ayam ras terpantau terus merangkak naik. Per hari ini, 9 Desember 2022, harga rata-rata untuk DKI Jakarta mencapai Rp31.568 per kilogram (kg) atau naik Rp34 dari hari sebelumnya.

Berdasarkan pantau Bisnis melalui Info Pangan Jakarta, harga tertinggi terpantau di Pasar Pondok Labu dengan Rp33.000 per kg, sedangkan harga terendah ada di Pasar Ciplak dengan Rp29.000 per kg.

Sementara itu, berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Startegis (PIHPS) Nasional, harga tetinggi secara nasional terpantau di Papua yang mencapai Rp40.950 per kg.

Harga yang tak jauh berbeda terjadi di Maluku dengan Rp40.400 per kg. Selanjutnya, Papua Barat dengan Rp36.800 per kg.

Kemudian harga di Maluku Utara terpantau Rp34.100 per kg, Nusa Tenggara Timur Rp33.050 per kg, Kalimantan Utara Rp32.500 per kg, Aceh Rp32.050 per kg, dan Kalimantan Tengah Rp31.750 per kg.

Selanjutnya untuk Nusa Tenggara Barat Rp31.600 per kg. Kalimantan Barat Rp31.550 per kg, Banten Rp31.500 per kg, Gorontalo Rp31.450 per kg, dan Sulawesi Utara Rp31.350 per kg.

Untuk Jawa Barat Rp31.200 per kg, Kalimantan Timur Rp31.100 per kg, Sulawesi Tenggara Rp30.90p per kg, Kalimantan Selatan Rp30.850 per kg, Riau Rp30.800 per kg, Sumatra Utara Rp30.700 per kg.

Kemudian Yogyakarta Rp30.000 per kg, Jawa Tengah Rp29.850 per kg, Jawa Timur Rp29.450 per kg, Bengkulu Rp29.200 per kg, Sumatra Selatan Rp29.050 per kg, Sulawesi Tengah Rp29.050 per kg, Kepulauan Riau Rp28.95p per kg.

Sementara itu, Kepulauan Bangka Belitung Rp28.200 per kg, Sumatra Barat dan Lampung Rp28.000 per kg, Jambi Rp27.100 per kg, Sulawesi Barat Rp26.150 per kg, Bali Rp25.950 per kg, dan Sulawesi Selatan Rp25.850 per kg.

