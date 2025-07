Harga Pangan Hari Ini 8 Juli: Beras dan Cabai Kompak Turun, Daging Ayam Naik

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata nasional mayoritas komoditas pangan kompak mengalami penurunan pada hari ini, Selasa (8/7/2025). Meskipun demikian, beberapa komoditas seperti daging ayam dan daging sapi murni masih mengalami kenaikan tipis.

Mengutip informasi di laman Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 9.56 WIB, harga daging sapi murni naik 0,05% dibandingkan dengan harga pada hari sebelumnya menjadi Rp135.017 per kilogram (kg).

Daging ayam ras juga naik 0,26% menjadi Rp35.116 per kg. Diikuti kenaikan harga komoditas pangan sumber protein lainnya seperti ikan kembung naik 1,63% menjadi Rp41.672 per kg dan ikan tongkol naik 3,29% menjadi Rp34.970 per kg.

Meski demikian, harga ikan bandeng justru turun 0,32% menjadi Rp34.208 per kg. Bersamaan dengan hal itu, daging kerbau beku (impor) ikut turun 1,38% menjadi Rp103.744 per kg dan daging kerbau segar (lokal) turun Rp137.045 per kg.

Kemudian, harga beras premium turun 0,15% menjadi Rp15.909 per kg, beras medium turun 0,74% menjadi Rp14.087 per kg dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) turun 0,24% menjadi Rp12.500 per kg.

Bawang merah dan bawang putih kompak turun hari ini. Di mana, bawang merah turun 4,28% menjadi Rp42.235 per kg dan bawang putih turun 2,97% menjadi Rp37.873 per kg.

Cabai merah keriting turun 2,92% menjadi Rp42.838 per kg, cabai merah besar turun 4,27% menjadi Rp40.991 per kg dan cabai rawit merah turun 1,52% menjadi Rp65.603 per kg.

Telur ayam ras tercatat turun 1,09% menjadi Rp28.974 per kg bersamaan dengan harga jagung pakan peternak yang turun 2,80% menjadi Rp5.977 per kg.

Minyak goreng kemasan turun tipis 0,92% menjadi Rp20.632 per liter, minyak goreng curah turun 0,94% menjadi Rp17.362 per liter, dan Minyakita turun 0,57% menjadi Rp17.485 per liter.

Tepung terigu curah turun 1,85% menjadi Rp9.619 per Dan tepung terigu kemasan turun 1,53% menjadi Rp12.779 per kg. Sedangkan, harga kedelai biji kering (impor) turun 1,15% menjadi Rp10.721 per kg.

Terakhir, gula konsumsi turun 0,19% menjadi Rp18.348 per kg dan garam konsumsi turun 0,65% menjadi Rp11.528 per kg.