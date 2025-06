Harga Pangan Hari Ini 23 Juni: Harga Beras hingga Telur Ayam Kompak Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga pangan mengalami kenaikan secara rata-rata nasional pada hari ini, Senin (23/6/2025). Di antaranya, seluruh jenis beras hingga telur ayam ras kompak mencatatkan kenaikan.

Mengutip informasi dalam tabel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 7.30 WIB, harga beras premium naik 2,29% dibandingkan dengan harga pada hari sebelumnya menjadi Rp16.118 per kg.

Kemudian, beras medium juga mencatatkan kenaikan harga 1,14% duduk di angka Rp14.145 per kg. Diikuti harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) naik 4,33% menjadi Rp13.100 per kg.

Kemudian, harga daging ayam ras juga mencatatkan kenaikan 1,01% menjadi Rp35.037 per kg. Bersamaan dengan itu, harga rata-rata nasional telur ayam ras naik 0,73% ke level Rp29.371 per kg.

Harga gula konsumsi turut mencatatkan kenaikan sebesar 0,19% menjadi Rp18.436 per kg. Harga tepung terigu curah juga naik 0,12% menjadi 9.802 per kg.

Sumber protein hewani lainnya yakni harga ikan bandeng naik 1,70% menjadi Rp34.725 per kg. Berbanding terbalik, harga ikan kembung dan ikan tongkol justru kompak turun masing-masing menjadi Rp40.339 dan Rp33.662 per kg.

Harga daging kerbau beku (impor luar negeri) turun cukup signifikan 10,46% menjadi Rp94.000 per kg, sedangkan harga daging sapi kerbau segar (lokal) turun 4,55% menjadi Rp135.000 per kg dan daging sapi murni turun 1,66% menjadi Rp133.255 per kg.

Selanjutnya, harga bawang merah turun 7,50% menjadi Rp41.800 per kg serta bawang putih yang juga turun 6,03% menjadi Rp37.250 per kg.

Harga cabai merah keriting turun 5,64% menjadi Rp41.590 per kg dan cabai merah besar turun 20,03% menjadi Rp35.700 per kg. Sedangkan, cabai rawit merah naik 0,31% menjadi Rp58.771 per kg.

Kemudian minyak goreng kemasan turun 1,57% menjadi Rp20.500 per liter, minyak goreng curah turun 5,60% ke level Rp16.628 per liter dan Minyakita turun 4,27% menjadi Rp16.807 per liter.

Terakhir, garam konsumsi turun 3,4% menjadi Rp11.236 per liter. Selain itu, jagung peternak juga turun 6,36% menjadi Rp5.760 per kg dan kedelai biji kering turun 2,91% menjadi Rp10.526 per kg.