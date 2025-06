Harga Pangan 25 Juni: Harga Telur hingga Kedelai Naik, Bawang Merah Turun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga rata-rata nasional pada hari ini, Rabu (25/6/2025). Beberapa komoditas yang tercatat mengalami peningkatan harga yakni telur ayam hingga kedelai.

Mengutip panel harga pangan di laman Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 08.13 WIB, harga kedelai biji kering (impor) mulai merangkak naik 0,15% dibanding hari sebelumnya menjadi Rp10.860 per kg.

Pada saat bersamaan, jagung peternak juga mengalami kenaikan 0,42% menjadi Rp6.203 per kg. Diikuti harga gula konsumsi yang juga naik di kisaran 0,50% menjadi Rp18.551 per kg.

Tak hanya itu, beberapa komoditas sumber protein juga mencatatkan kenaikan. Telur ayam ras naik 0,70% menjadi Rp29.545 per kg, ikan tongkol naik 0,36% menjadi Rp34.303 per kg dan ikan bandeng naik 2,08% menjadi Rp35.381 per kg.

Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) turut mencatatkan kenaikan 0,37% menjadi Rp12.623 per kg dan beras premium naik 0,13% menjadi Rp15.827 per kg. Berbanding terbalik, beras medium justru turun 0,63% menjadi Rp14.005 per kg.

Kemudian, harga rata-rata nasional bawang merah turun cukup signifikan 5,38% menjadi Rp42.643 per kg dan bawang putih bonggol turun 2,39% menjadi Rp38.614 per kg.

Cabai merah keriting turun 1,29% menjadi Rp42.797 per kg, cabai merah besar turun 7,04% menjadi Rp40.255 per kg dan cabai rawit merah turun 7,02% menjadi Rp55.622 per kg.

Minyak goreng kemasan turun 2,72% menjadi Rp20.323 per liter, minyak goreng curah turun 1,46% menjadi Rp17.332 per liter dan Minyakita turun 2,25% menjadi Rp17.184 per liter.

Sementara itu, harga daging sapi murni masih melanjutkan penurunan 1,11% ke level Rp133.831 per kg dan daging ayam ras turun 0,32% menjadi Rp34.694 per kg.

Daging kerbau beku (impor luar negeri) turun 4,15% menjadi Rp100.625 per kg dan daging kerbau segar (lokal) turun 9,70% menjadi Rp127.500 per kg.

Terakhir, tepung terigu (curah) turun 1,91% menjadi Rp9.587 per kg dan tepung terigu kemasan turun 3,14% menjadi Rp12.645 per kg. Sedangkan, garam konsumsi turun 1,29% menjadi Rp11.517 per kg.