Daftar 20 Perusahaan Migas Terbesar di Dunia, Siapa Saja?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak mentah dunia menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun lalu, setelah sempat jatuh ke titik terendahnya pada April 2020.

Peningkatan harga itu terutama didorong oleh peningkatan dari sisi permintaan seiring mulai pulihnya ekonomi global. Perusahaan-perusahaan migas terbesar di dunia pun turut menuai berkah dari kenaikan harga minyak dunia tersebut.

Mengutip Visual Capitalist yang mengeluarkan data berdasarkan CompaniesMarketCap.com, kenaikan harga minyak mampu mengantarkan kembali Saudi Aramco menjadi perusahaan paling untung di dunia pada 2021.

Baca Juga : SKK Migas Ungkap ExxonMobil Ikut Studi Ambil Saham Shell di Masela

BUMN migas Arab Saudi itu memiliki kapitalisasi pasar hampir US$2 triliun pada 2021, menempatkannya di posisi teratas perusahaan migas dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia. Kapitalisasi pasar Saudi Aramco bahkan hampir setara dengan kombinasi valuasi dari 19 perusahaan migas terbesar di dunia.

Setelah Saudi Aramco, perusahaan asal Amerika Serikat, yakni ExxonMobil dan Chevron menempati posisi kedua dan ketiga perusahaan migas dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia, masing-masing sebesar US$257,3 miliar dan US$205,29 miliar.

Kemudian, perusahaan migas asal Belanda, Shell, menempati posisi keempat dengan kapitalisasi pasar mencapai US$175,28 miliar.

Baca Juga : Ikuti Gelaran APIDEC di Abu Dhabi, SKK Migas Undang Investor Garap Cekungan Migas

Disusul oleh PetroChina dengan kapitalisasi pasar US$162,55 miliar, TotalEnergies dari Prancis US$130,56 miliar, Gazprom dari Rusia US$121,77 miliar, ConocoPhillips dari Amerika Serikat US$95,93 miliar, British Petroleum (BP) dari Inggris US$93,97 miliar, dan Rosneft dari Rusia US$84,07 miliar.

Berikut daftar 20 perusahaan migas terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar 2021:

1. Saudi Aramco (Arab Saudi) US$1.979 miliar

2. ExxonMobil (AS) US$257,3 miliar

3. Chevron (AS) US$205,29 miliar

4. Shell (Belanda) US$175,28 miliar

5. PetroChina (China) US$162,55 miliar

6. TotalEnergies (Prancis) US$130,56 miliar

7. Gazprom (Rusia) US$121,77 miliar

8. ConocoPhillips (AS) US$95,93 miliar

9. BP (Inggris) US$93,97 miliar

10. Rosneft (Rusia) US$84,07 miliar

11. Equinor (Norwegia) US$83,60 miliar

12. Enbridge (Kanada) US$82,82 miliar

13. Sinopec (China) US$80,48 miliar

14. Novatek (Rusia) US$79,18 miliar

15. Duke Energy (AS) US$78,08 miliar

16. Petrobras (Brasil) US$69,91 miliar

17. Southern Company (AS) US$66,64 miliar

18. Lukoil (Rusia) US$64,70 miliar

19. CNOOC (China) US$52,04 miliar

20. Enterprise Products (AS) US$50,37 miliar

Baca Juga : Pacu Pengembangan Blok Migas, Perpres Percepatan Izin Usaha Disiapkan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : migas perusahaan migas saudi aramco peringkat