Harga Pangan Hari Ini, 19 Agustus: Telur, Daging Ayam dan Cabai Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Harga telur dan daging ayam ras masih terus mengalami reli kenaikan di rata-rata seluruh pasar tradisional Indonesia.

Dilihat dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Jumat (19/8/2022) pukul 07.45 WIB, harga telur naik 0,83 persen dibanding kemarin jadi Rp30.350 per kilogram/kg dan daging ayam naik 0,58 persen jadi Rp34.650 per kg.

Harga cabai pun kembali naik tipis seperti cabai merah besar naik 0,47 persen dibanding kemarin jadi Rp63.750 per kg, cabai rawit merah naik 0,15 persen jadi Rp66.350 per kg, cabai merah keriting harganya tetap di Rp63.200 per kg, dan cabai rawit hijau turun 0,47 persen jadi Rp52.750 per kg.

Selanjutnya minyak goreng curah stabil di Rp15.000 per kg, minyak goreng merk 1 Rp23.250 per kg, dan merk 2 Rp21.650 per kg. kemudian beras harganya juga tetap seperti beras kualitas super 1 Rp13.200 per kg, super 2 Rp12.750 per kg, kualitas medium 1 Rp11.900 per kg, medium 2 Rp11.650 per k, beras kualitas bawah 1 Rp10.750 per kg dan kualitas bawah 2 Rp10.500 per kg.

Sementara itu, dilihat dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan pada hari ini, bawang merah turun 0,30 persen jadi Rp39.300 per kg dan bawang putih honan Rp26.800 per kg, turun 0,74 persen.

Sedangkan tepung terigu masih di harga Rp12.300 per kg, kedelai impor Rp14.200 per kg, gula pasir tetap di Rp14.400 per kg dan daging sapi paha belakang Rp135.400 per kg, turun 0,07 persen dibanding kemarin.

