Harga Pangan Hari Ini, 18 Agustus: Telur Naik Jadi Rp30.100 per Kg

Bisnis.com, JAKARTA - Harga rata-rata telur ayam ras hari ini terpantau masih tinggi yakni Rp30.100 per kilogram (kg) pada hari ini, Kamis (18/8/2022).

Berdasarkan pantauan harga pangan di Pusat Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pukul 08.15 WIB hari ini, harga telur ayam ras segar naik 0,5 persen atau Rp150 dari dua hari sebelumnya.

Selain telur, harga pangan yang terpantau masih naik yakni daging ayam ras segar yakni Rp34.450 per kg atau naik 0,29 persen, dan beras kualitas super I seharga Rp13.200 per kg atau naik 0,38 persen.

Adapun, sebagian besar harga pangan hari ini terpantau stabil atau harga tetap, dan bahkan mengalami penurunan. Harga beras, gula, dan minyak goreng terpantau bertahan pada harga tetap hari ini.

Secara rinci, beras kualitas bawah II hari ini seharga Rp10.500 per kg, beras kualitas medium I Rp11.900 per kg, beras kualitas medium II Rp11.650 per kg, dan beras kualitas super II Rp12.750 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng kemasan bermerk 2 seharga Rp21.650 per kg, harga gula pasir kualitas premium Rp15.950 per kg, dan gula pasir lokal Rp14.500 per kg.

Di sisi lain, harga cabai dan bawang kompas turun pada hari ini. Cabai merah keriting seharga Rp63.200 per kg atau turun 0,71 persen, cabai rawit hijau Rp53.000 per kg atau turun 0,56 persen, cabai merah besar Rp63.450 atau turun 0,94 persen, serta cabai rawit merah Rp66.250 per kg atau turun 1,12 persen.

Kemudian, bawang putih ukuran sedang Rp29.100 per kg atau turun 0,34 persen dan harga bawang merah ukuran sedang Rp42.550 per kg atau turun 1,39 persen. Selain itu, harga daging sapi kualitas I Rp137.000 per kg atau turun tipis 0,07 persen, dan daging sapi kualitas 2 Rp127.900 per kg atau turun 0,12 persen.

Selain itu, harga minyak goreng kemasan bermerk I hari ini berada di harga Rp23.250 per kg atau turun 0,21 persen, dan harga minyak goreng curah masih seharga Rp15.000 per kg atau turun 0,33 persen.

