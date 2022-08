Anteraja Raih Sertifikasi Internasional, Tingkatkan Kualitas Layanan

Bisnis.com, JAKARTA – Anteraja, anak usaha PT Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA), mengantongi standar international dalam proses mengembangkan, menerapkan, dan meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

CEO Anteraja Suyanto mengatakan berusaha meningkatkan kualitas manajemen untuk mengoptimalkan layanan dan memberikan mutu terbaik bagi para pelanggan. Salah satunya dengan mengupayakan sertifikasi ISO 9001:2015.

“Diterimanya ISO 9001:2015 ini menjadi tambahan pemacu semangat kami untuk terus memberikan jaminan mutu secara menyeluruh," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (10/8/2022).

Sebelumnya, pada awal Maret tahun ini, Anteraja telah mendapatkan sertifikasi ISO 27001 untuk menerapkan standar internasional untuk memastikan keamanan informasi dan perlindungan data dalam organisasi perusahaan sehingga dapat melindungi pelanggan.

Sertifikasi ini diperlukan untuk meningkatlan kualitas manajemen guna meningkatkan daya saing kualitas layanan. Kedua sertifikasi tersebut menunjukkan bahwa Anteraja telah memiliki standar keamanan yang diakui internasional dalam melindungi data pelanggan, sekaligus memiliki kemampuan untuk menjaga kualitas di seluruh sistem manajemen sehingga dapat memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan secara memuaskan.

Mengingat pertumbuhan volume pengiriman Anteraja yang pesat, menjadi keharusan bagi manajemen untuk sigap dan meningkatkan kualitas pengelolaan sehingga proses pengiriman bisa memenuhi harapan pelanggan.

Pada 2021, pengiriman Anteraja tumbuh 100 persen dari volume pengiriman sebanyak 500.000 paket per hari pada Desember 2020. Volume ini meningkat menjadi sekitar 1 juta paket per hari pada Desember 2021. Kemudian pada bulan April 2022, pengiriman harian Anteraja sempat mencapai angka sekitar 1,3 juta paket per hari. Anteraja yang baru berumur 3 tahun ini membidik pengantaran 1,5 juta paket per hari dapat dicapai akhir tahun ini.

Anteraja menyadari, pertumbuhan bisnis jasa pengiriman Perseroan yang cepat ini akan berkesinambungan, apabila didukung oleh kualitas manajemen yang mumpuni, yang selalu berusaha meningkatkan mutu dan kualitas layanan.

“Dalam bisnis jasa pengiriman barang, peran manajemen yang rapi, solid dan efektif sangat menentukan keberhasilan usaha, terutama ketika volume pengiriman meningkat sangat banyak dalam waktu singkat,” jelasnya.

