Tak Mau Kalah Saing, Pos Indonesia Sediakan Layanan COD di Shopee

Pos Indonesia meluncurkan layanan COD di Shopee mulai 14 Agustus 2025, dimulai dari Jabodetabek dan akan meluas ke seluruh Indonesia.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 15:15
Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero). Bisnis/Rachman
Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero). Bisnis/Rachman
Ringkasan Berita
  • Pos Indonesia meluncurkan layanan Cash on Delivery (COD) di Shopee mulai 14 Agustus 2025, dimulai dari Jabodetabek dan akan diperluas ke seluruh Indonesia.
  • Layanan COD ini bertujuan untuk mendukung UMKM dengan jangkauan luas, garansi pengiriman tepat waktu, dan keamanan tinggi, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan memperluas pasar.
  • Kolaborasi dengan Shopee ini memperkuat posisi Pos Indonesia dalam industri logistik nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan penjualan UMKM.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pos Indonesia (Persero) memberikan kemudahan layanan kepada pelanggannya dengan menghadirkan layanan Cash on Delivery (COD) PosAja! di platform e-commerce Shopee.

Layanan tersebut mulai berlaku pada 14 Agustus 2025 di wilayah Jabodetabek, kemudian akan paralel ke daerah lainnya di pulau Jawa dan semua kota/kabupaten di Indonesia.

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia, Tonggo Marbun, menjelaskan peluncuran COD ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelaku usaha, khususnya UMKM, dengan tujuan memperluas jangkauan pasar mereka ke seluruh wilayah Indonesia.

“Shopee merupakan salah satu mitra strategis kami dan kami senang bisa memberikan pilihan layanan COD bagi pengguna Shopee. Melalui kemitraan ini, kami ingin memastikan pelaku usaha, dari kota besar hingga daerah terpencil, dapat memanfaatkan layanan COD yang mudah, aman, dan cepat untuk mengembangkan pasar dan meningkatkan penjualan,” ujar Tonggo, dikutip Jumat (15/8/2025).

Pos Indonesia juga telah memastikan kesiapan armada dan infrastruktur agar layanan COD dapat berjalan optimal sejak hari pertama.

Menurut Tonggo, layanan COD ini menawarkan sejumlah keunggulan yang memberikan nilai tambah bagi penggunanya. Pertama, jangkauan luas yang mencakup seluruh Indonesia, memungkinkan penjual untuk mengirimkan barang hingga ke pelosok negeri tanpa khawatir tentang keterbatasan layanan.

Kedua, garansi pengiriman tepat waktu, yang memastikan barang tiba sesuai jadwal dan uang hasil penjualan segera masuk ke rekening penjual. Ketiga, tingkat keamanan dan kepercayaan yang tinggi, karena paket dikirim dengan prosedur ketat untuk menjamin barang sampai ke tangan pembeli dalam kondisi baik.

"Kami paham bahwa bagi pengusaha UMKM, kecepatan perputaran uang dan jangkauan pasar adalah kunci kesuksesan. Melalui COD PosAja!, kami ingin memberikan kesempatan yang sama bagi setiap penjual di Shopee, baik di kota besar maupun di desa, untuk meningkatkan penjualannya," tambah Tonggo.

Selain itu, integrasi COD ini akan memperkuat posisi Pos Indonesia sebagai perusahaan jasa kurir nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tren belanja online. Pos Indonesia terus melakukan transformasi digital agar dapat bersaing dengan pemain logistik lain, sekaligus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

“Peluncuran ini hanyalah langkah awal. Kami akan terus berinovasi, memperluas kolaborasi dengan berbagai platform e-commerce, dan meningkatkan kualitas operasional kami,” kata Tonggo.

Sementara itu, Director of Business Partnership Shopee Indonesia, Daniel Minardi menyambut baik integrasi COD dari Pos Indonesia ke dalam platform Shopee.

“Pos Indonesia merupakan salah satu mitra strategis Shopee dalam memberikan pilihan layanan pengiriman berkualitas baik bagi pengguna kami. Kerja sama strategis dalam menghadirkan layanan COD PosAja selaras dengan komitmen kami untuk terus mendorong kemajuan pengusaha lokal, termasuk UMKM.” ujar Daniel.

Dengan meningkatnya penjualan UMKM, perputaran ekonomi di berbagai daerah dapat lebih bergairah. Hadirnya layanan ini diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional.

"Jangkauan layanan Pos Indonesia akan membantu kami memberi pengalaman belanja yang lebih mudah melalui metode pengiriman COD, sekaligus memperkuat dukungan kepada UMKM dan mitra lokal," tambah Daniel.

Penulis : Aziz Rahardyan
Editor : Rinaldi Mohammad Azka

