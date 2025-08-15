Genjot Daya Saing RI, Industri Logistik Perlu Transformasi Digital

Transformasi digital di sektor logistik Indonesia penting untuk meningkatkan daya saing nasional, dengan fokus pada integrasi sistem dan adopsi teknologi canggih.

Bisnis.com, JAKARTA - Sektor logistik dinilai menjadi salah satu sektor bisnis yang memerlukan transformasi digital untuk bisa berkontribusi dalam daya saing industri nasional.

President & Chief Operating Officer Ramco Systems Ltd, Sandesh Bilagi mengatakan transformasi digital di sektor logistik yang bisa dilakukan mencakup pengelolaan transportasi, pergudangan, penentuan tarif dan penagihan, keuangan, serta rantai pasok.

"Transformasi digital adalah kebutuhan mendesak di Indonesia dan global, semua dituntut untuk bisa beradaptasi dengan era digital," kata Sandesh dalam keterangannya, Jumat (15/8/2025).

Dia menambahkan sistem yang seluruhnya terintegrasi end-to-end juga dilengkapi kapabilitas digital seperti electronic sign-off, pertukaran data langsung, hingga penerapan teknologi robotik di beberapa area operasional.

Sandesh menuturkan perangkat lunak logistik berfungsi sebagai ERP lengkap bagi perusahaan logistik, termasuk penyedia layanan Third-Party Logistics (3PL) dan Fourth-Party Logistics (4PL).

Adapun, 3PL adalah penyedia jasa logistik pihak ketiga yang menawarkan layanan operasional spesifik, seperti transportasi dan pergudangan. Mereka bertindak sebagai perpanjangan tangan operasional bagi perusahaan.

Sementara, 4PL adalah penyedia jasa logistik pihak keempat yang berperan sebagai integrator dan pengelola seluruh rantai pasok. Mereka tidak hanya menjalankan operasional, tetapi juga bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan optimasi seluruh proses logistik.

Ramco Systems, lanjutnya, menawarkan solusi berbasis cloud multi-penyewa dan perangkat mobile di bidang payroll global, ERP, logistik, serta M&E MRO untuk industri penerbangan.

“Dalam beberapa kuartal terakhir, kami telah melakukan lokalisasi perangkat lunak kami dan proses itu sudah selesai, beserta semua hal lain yang telah kami rencanakan untuk Indonesia,” ujarnya.

Sementara, Chief Customer Success Officer Ramco Systems, Subbaraman Ramaswamy mengatakan penelitian terbaru dari World Economic Forum mencatat 83% perusahaan di Indonesia menyatakan keinginan untuk mengadopsi transformasi digital pada 2030, jauh di atas rata-rata global yang hanya 60%.

“Pemerintah telah menetapkan logistik sebagai sektor kunci yang akan mendapat banyak dukungan, dan dukungan besar ini diharapkan dapat mendorong kemajuan sektor logistik nasional,” katanya.