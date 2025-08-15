Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Genjot Daya Saing RI, Industri Logistik Perlu Transformasi Digital

Transformasi digital di sektor logistik Indonesia penting untuk meningkatkan daya saing nasional, dengan fokus pada integrasi sistem dan adopsi teknologi canggih.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 16:38
Share
Pekerja beraktivitas di gudang logistik Jakarta, Rabu (16/7/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Pekerja beraktivitas di gudang logistik Jakarta, Rabu (16/7/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Ringkasan Berita
  • Sektor logistik di Indonesia memerlukan transformasi digital untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
  • Transformasi digital mencakup pengelolaan transportasi, pergudangan, penentuan tarif, penagihan, keuangan, dan rantai pasok dengan sistem terintegrasi end-to-end.
  • Penelitian menunjukkan 83% perusahaan di Indonesia ingin mengadopsi transformasi digital pada 2030, didukung oleh pemerintah yang menetapkan logistik sebagai sektor kunci.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Sektor logistik dinilai menjadi salah satu sektor bisnis yang memerlukan transformasi digital untuk bisa berkontribusi dalam daya saing industri nasional.

President & Chief Operating Officer Ramco Systems Ltd, Sandesh Bilagi mengatakan transformasi digital di sektor logistik yang bisa dilakukan mencakup pengelolaan transportasi, pergudangan, penentuan tarif dan penagihan, keuangan, serta rantai pasok.

"Transformasi digital adalah kebutuhan mendesak di Indonesia dan global, semua dituntut untuk bisa beradaptasi dengan era digital," kata Sandesh dalam keterangannya, Jumat (15/8/2025).

Dia menambahkan sistem yang seluruhnya terintegrasi end-to-end juga dilengkapi kapabilitas digital seperti electronic sign-off, pertukaran data langsung, hingga penerapan teknologi robotik di beberapa area operasional.

Sandesh menuturkan perangkat lunak logistik berfungsi sebagai ERP lengkap bagi perusahaan logistik, termasuk penyedia layanan Third-Party Logistics (3PL) dan Fourth-Party Logistics (4PL).

Adapun, 3PL adalah penyedia jasa logistik pihak ketiga yang menawarkan layanan operasional spesifik, seperti transportasi dan pergudangan. Mereka bertindak sebagai perpanjangan tangan operasional bagi perusahaan.

Baca Juga

Sementara, 4PL adalah penyedia jasa logistik pihak keempat yang berperan sebagai integrator dan pengelola seluruh rantai pasok. Mereka tidak hanya menjalankan operasional, tetapi juga bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan optimasi seluruh proses logistik.

Ramco Systems, lanjutnya, menawarkan solusi berbasis cloud multi-penyewa dan perangkat mobile di bidang payroll global, ERP, logistik, serta M&E MRO untuk industri penerbangan.

“Dalam beberapa kuartal terakhir, kami telah melakukan lokalisasi perangkat lunak kami dan proses itu sudah selesai, beserta semua hal lain yang telah kami rencanakan untuk Indonesia,” ujarnya.

Sementara, Chief Customer Success Officer Ramco Systems, Subbaraman Ramaswamy mengatakan penelitian terbaru dari World Economic Forum mencatat 83% perusahaan di Indonesia menyatakan keinginan untuk mengadopsi transformasi digital pada 2030, jauh di atas rata-rata global yang hanya 60%.

“Pemerintah telah menetapkan logistik sebagai sektor kunci yang akan mendapat banyak dukungan, dan dukungan besar ini diharapkan dapat mendorong kemajuan sektor logistik nasional,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rio Sandy Pradana
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Analysts Maintain Bullish Calls for GOTO Following H1 Results
Premium
3 jam yang lalu

Analysts Maintain Bullish Calls for GOTO Following H1 Results

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo
Premium
5 jam yang lalu

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ada Peluang Pertumbuhan Laba Dobel Digit Tahun 2025-2027 di Saham SSIA

Ada Peluang Pertumbuhan Laba Dobel Digit Tahun 2025-2027 di Saham SSIA

Peru Ajak Investor Indonesia Kembangkan Pusat Logistik di Pasifik Amerika Selatan

Peru Ajak Investor Indonesia Kembangkan Pusat Logistik di Pasifik Amerika Selatan

Pertumbuhan Arus Peti Kemas Semester I 2025

Pertumbuhan Arus Peti Kemas Semester I 2025

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba

Ekspansi BLOG Tambah Gudang & Armada, Potensi Laba Ngebut

Ekspansi BLOG Tambah Gudang & Armada, Potensi Laba Ngebut

Lion Parcel Catat Pertumbuhan 40%, Pacu Hub Baru

Lion Parcel Catat Pertumbuhan 40%, Pacu Hub Baru

Ketua Perbanas Sebut Digitalisasi jadi Pedang Bermata Dua untuk Bank, Ini Alasannya

Ketua Perbanas Sebut Digitalisasi jadi Pedang Bermata Dua untuk Bank, Ini Alasannya

Delapan Dekade OCBC (NISP), Kini Fokus Transformasi Digital

Delapan Dekade OCBC (NISP), Kini Fokus Transformasi Digital

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Anggaran Jumbo RAPBN 2026, Inilah Korporasi yang Paling Diuntungkan
APBN
46 menit yang lalu

Anggaran Jumbo RAPBN 2026, Inilah Korporasi yang Paling Diuntungkan

Bukan Efisiensi, Mendagri Buka-bukaan Pemicu Pemda Kerek Tarif PBB
Pajak
52 menit yang lalu

Bukan Efisiensi, Mendagri Buka-bukaan Pemicu Pemda Kerek Tarif PBB

Pemangkasan 145 Aturan Pupuk Sukses Genjot Produksi Beras, Deregulasi Bakal Diperluas?
Agribisnis
2 jam yang lalu

Pemangkasan 145 Aturan Pupuk Sukses Genjot Produksi Beras, Deregulasi Bakal Diperluas?

Transfer ke Daerah 2026 Menurun, Sri Mulyani dan Tito Karnavian Sebut karena Ada Pengalihan ke Belanja Pusat
Ekonomi
2 jam yang lalu

Transfer ke Daerah 2026 Menurun, Sri Mulyani dan Tito Karnavian Sebut karena Ada Pengalihan ke Belanja Pusat

Tidak Disinggung Prabowo di Pidato RAPBN 2026, IKN Bukan Prioritas?
Ekonomi
2 jam yang lalu

Tidak Disinggung Prabowo di Pidato RAPBN 2026, IKN Bukan Prioritas?

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

2

Postur RAPBN 2026 Lengkap yang Ditetapkan Prabowo

3

Prabowo: Pemerintah Alokasikan Anggaran Kesehatan Rp244 Triliun Tahun Depan

4

Kisaran Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi di Nota Keuangan RAPBN 2026

5

Target Ambisius Presiden Prabowo: Tak Ada Defisit di APBN 2028

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pendapatan Bersih OASA Rp66,78 Miliar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

2

Postur RAPBN 2026 Lengkap yang Ditetapkan Prabowo

3

Prabowo: Pemerintah Alokasikan Anggaran Kesehatan Rp244 Triliun Tahun Depan

4

Kisaran Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi di Nota Keuangan RAPBN 2026

5

Target Ambisius Presiden Prabowo: Tak Ada Defisit di APBN 2028