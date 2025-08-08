Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lion Parcel Catat Pertumbuhan 40%, Pacu Hub Baru

Lion Parcel mencatat pertumbuhan pengiriman 40% pada semester I/2025 dan berencana menambah hub baru untuk mendukung peningkatan bisnis logistik.
Hafiyyan
Hafiyyan - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 18:16
Share
Pendiri Lion Group Rusdi Kirana (dari kiri), CEO Lion Parcel Farian Kirana, dan Pendiri Lion Group Kusnan Kirana, dalam peresmian Lion Hub Halim, Jumat (8/8/2025). /Bisnis-Yayus Yuswoprihanto.
Pendiri Lion Group Rusdi Kirana (dari kiri), CEO Lion Parcel Farian Kirana, dan Pendiri Lion Group Kusnan Kirana, dalam peresmian Lion Hub Halim, Jumat (8/8/2025). /Bisnis-Yayus Yuswoprihanto.
Ringkasan Berita
  • Lion Parcel mencatat pertumbuhan volume pengiriman sebesar 40% pada semester I/2025 dan berencana menambah hub baru untuk mendukung peningkatan ini.
  • Lion Hub Halim diresmikan sebagai fasilitas logistik strategis dengan kapasitas menangani hingga 150 ton paket per hari, mendukung operasional first mile hingga last mile.
  • Fasilitas di Lion Hub Halim dilengkapi dengan teknologi canggih seperti X-ray dan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan proses pengiriman.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA—Lion Group berencana menambah sejumlah hub atau pusat distribusi dan infrastruktur logistik seiring dengan pertumbuhan volume pengiriman pada 2025.

CEO Lion Parcel Farian Kirana menyampaikan pada semester I/2025 volume pengiriman Lion Parcel meningkat sekitar 40% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik, harapannya peningkatan kinerja perseroan terus berlanjut hingga akhir tahun.

“Pertumbuhan 40% pada semester I/2025 itu dari sisi tonase. Tentunya [pertumbuhan] omzet berbanding lurus, meski angkanya tidak bisa kami bagikan. Kami harap bisa menjaga pertumbuhan itu hingga akhir tahun,” ujarnya kepada Bisnis usai peresmian Lion Hub Halim, Jumat (8/8/2025).

Menurutnya, bisnis Lion Parcel didukung segmen yang bervariasi mulai dari individu, korporasi, e-commerce, hingga social commerce. Perusahaan juga menjalin kerja sama dengan pemain logistik lainnya, seperti Pos Indonesia, untuk memperluas jangkauan pasar.

Farian menyampaikan ke depan Lion Group berencana menambah hub atau pusat distribusi dan infrastruktur logistik. Setelah melakukan peresmian Lion Hub Halim, perusahaan akan mengembangkan hub di Medan, Surabaya, dan Ujung Pandang.

Dalam mengembangkan hub baru, perusahaan terafiliasi Rusdi Kirana tersebut terbuka dengan skema kerja sama, ataupun menggunakan cadangan lahan (land bank) milik sendiri. Ekspansi hub diharapkan menunjang operasional Lion Parcel yang telah mencapai ketepatan waktu hingga 97%.

Baca Juga

“Harapannya tahun ini tercapai semua pengembangan hub baru tersebut. Kami melihat pertumbuhan pengiriman bukan hanya di kota-kota besar, bahkan di luar Jawa pertumbuhannya lebih tinggi,” imbuhnya.

Di Jabodetabek, Lion Group sudah memiliki 6 hub, dan mencapai sekitar 200 hub di seluruh Indonesia. Kapasitas pengiriman paket masing-masing hub berbeda, bergantung kepada kebutuhan pelanggan di wilayah tersebut.

Lion Hub Halim

Lion Group meresmikan Lion Hub Halim di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (8/8/2025). Fasilitas seluas 6.000 m2 ini mengintegrasikan Tempat Penimbunan Sementara (TPS), cross docking, dan Regulated Agent (RA) dalam satu kawasan.

Farian menyampaikan Lion Hub Halim mengambil peran penting dalam peningkatan proses operasional lini bisnis logistik Lion Group secara menyeluruh, mulai dari first mile, middle mile, hingga last mile. Fasilitas ini mampu menangani hingga 150 ton paket per hari

“Peresmian Lion Hub Halim merupakan langkah strategis Lion Group dalam merespons kebutuhan logistik yang terus meningkat. Didukung kapasitas besar dan fasilitas multi gate loading dock, fasilitas ini mampu menangani hingga 150 ton paket per hari, ” ujar Farian.

Dari sisi first dan last mile, Lion Hub Halim akan menjadi pusat distribusi penting bagi pengiriman dari dan ke wilayah timur Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, lokasinya yang strategis, 5 menit menuju akses ke jaringan Tol Trans Jawa dan 3 menit menuju infrastruktur bandara memungkinkan pergerakan middle mile yang lebih efisien.

Lion Hub Halim juga memfasilitasi arus pergerakan barang yang akan dikirim melalui armada laut sehingga memperkuat konektivitas pengiriman multimoda dan memperluas jangkauan distribusi ke berbagai wilayah kepulauan di Indonesia. Kombinasi fungsi ini menjadikan Lion Hub Halim sebagai titik operasional kunci dalam mempercepat dan mengoptimalkan proses pengiriman Lion Group baik melalui moda darat, laut, dan udara.

Lion Hub Halim juga dilengkapi dengan fasilitas X-ray yang terintegrasi dengan sistem Regulated Agent (RA) untuk mendukung proses pemeriksaan barang yang akan dikirimkan melalui jalur udara. Kehadiran X-ray memungkinkan proses pemindaian dilakukan lebih awal sebelum tiba di bandara, sehingga mempercepat alur pengiriman dan meminimalkan potensi antrean pemeriksaan.

Ke depan, fasilitas X-ray akan terus dikembangkan di berbagai gudang di kota-kota lain sebagai bagian dari standar keamanan dan kecepatan pengiriman.

Sebagai bagian dari perluasan layanan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas logistik, Lion Hub Halim juga dilengkapi dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Area ini berfungsi sebagai ruang penyimpanan sementara bagi barang-barang yang akan dikirim.

Keberadaan TPS ini memungkinkan perusahaan seperti agen kargo, industri manufaktur, farmasi, marketplace, serta yang paling penting para UMKM untuk menyimpan dan mengelola barang mereka secara lebih fleksibel sebelum dikirim, sekaligus mempercepat proses konsolidasi dan distribusi barang. Fasilitas ini turut memperluas potensi kolaborasi dengan berbagai pelaku usaha dalam mendukung proses operasional mereka.

Sebagai bagian dari standar operasional Lion Group yang telah go digital, Lion Hub Halim telah terintegrasi dengan sistem berbasis teknologi yang memungkinkan pembaruan status pengiriman dilakukan secara otomatis.

Dengan sistem ini, pelanggan dapat memantau pergerakan barang secara real time, mulai dari proses sortir hingga pengiriman, sehingga memberikan transparansi dan kepastian dalam setiap tahap pengiriman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hafiyyan
Editor : Hafiyyan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Adu Efisien, Sehat Operasional dan Untung Emiten Unggas: CPIN vs JPFA
Premium
23 menit yang lalu

Adu Efisien, Sehat Operasional dan Untung Emiten Unggas: CPIN vs JPFA

Usai Rebalancing MSCI, Ada yang Balik Arah di Saham MBMA
Premium
58 menit yang lalu

Usai Rebalancing MSCI, Ada yang Balik Arah di Saham MBMA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Penumpang Teriak Ancaman Bom di Pesawat Lion Air jadi Tersangka, Ini Motifnya!

Penumpang Teriak Ancaman Bom di Pesawat Lion Air jadi Tersangka, Ini Motifnya!

Polisi Ringkus Penumpang Lion Air Terkait Ancaman Bom, Ini Kronologinya

Polisi Ringkus Penumpang Lion Air Terkait Ancaman Bom, Ini Kronologinya

Perkenalan Virtual CEO Pertama di Indonesia

Perkenalan Virtual CEO Pertama di Indonesia

Lion Parcel Luncurkan Atribut Baru Untuk Kurir

Lion Parcel Luncurkan Atribut Baru Untuk Kurir

Ada Aduan Penahanan Ijazah, Wamenaker Sidak Kantor Lion Group-Arta Boga

Ada Aduan Penahanan Ijazah, Wamenaker Sidak Kantor Lion Group-Arta Boga

Wings Air Buka 3 Rute Baru Makassar - Selayar - Poso, Cek Jadwalnya

Wings Air Buka 3 Rute Baru Makassar - Selayar - Poso, Cek Jadwalnya

Lion Air Buka Rute Padang-Jeddah, Penumpang Bisa Bawa 5 Liter Zamzam

Lion Air Buka Rute Padang-Jeddah, Penumpang Bisa Bawa 5 Liter Zamzam

Simak Aturan Membawa Power Bank di Pesawat Lion Air Group

Simak Aturan Membawa Power Bank di Pesawat Lion Air Group

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penggilingan Padi Ramai-ramai Tutup Imbas Isu Beras Oplosan
Jasa & Niaga
11 menit yang lalu

Penggilingan Padi Ramai-ramai Tutup Imbas Isu Beras Oplosan

Viral Isi Surat GRIB Jaya Geruduk Golf Pondok Indah, Klaim Kepemilikan Tanah
Properti
24 menit yang lalu

Viral Isi Surat GRIB Jaya Geruduk Golf Pondok Indah, Klaim Kepemilikan Tanah

Lion Parcel Catat Pertumbuhan 40%, Pacu Hub Baru
Transportasi & Logistik
37 menit yang lalu

Lion Parcel Catat Pertumbuhan 40%, Pacu Hub Baru

Truk Impor China Banjiri Tambang Tanpa Uji Tipe, Kemenhub Buka Suara
Transportasi & Logistik
48 menit yang lalu

Truk Impor China Banjiri Tambang Tanpa Uji Tipe, Kemenhub Buka Suara

Pertamina Berpotensi Segera Serap Minyak dari Sumur Rakyat di Sumsel
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Pertamina Berpotensi Segera Serap Minyak dari Sumur Rakyat di Sumsel

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

2

Viral! Golf Pondok Indah Digeruduk Ormas GRIB, REI Buka Suara

3

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

4

Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas

5

Bapeten Beri Restu Thorcon, Perusahaan Nuklir Asal AS untuk Evaluasi Tapak di Babel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menteri Sosial Saifullah Yusuf Melantik 1.323 Guru Sekolah Rakyat
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

2

Viral! Golf Pondok Indah Digeruduk Ormas GRIB, REI Buka Suara

3

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

4

Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas

5

Bapeten Beri Restu Thorcon, Perusahaan Nuklir Asal AS untuk Evaluasi Tapak di Babel