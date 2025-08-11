Bisnis Indonesia Premium
Lion Air Diklaim Mau Buka Rute Penerbangan Perth-Lombok

Lion Air akan membuka rute Perth-Lombok pada Agustus/Oktober, menjadikan Lombok hub penerbangan baru dengan 6 rute baru, termasuk Lombok-Jakarta.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 11:46
Pesawat Lion Air
Pesawat Lion Air
Ringkasan Berita
  • Lion Air berencana membuka rute penerbangan langsung Perth-Lombok sekitar Agustus atau Oktober sebagai bagian dari enam rute baru dari Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid, Lombok.
  • Lombok akan dijadikan hub penerbangan nasional untuk Indonesia Tengah dan Timur, dengan proses perizinan yang segera dilakukan.
  • Penerbangan Lombok-Bangkok kemungkinan ditunda karena situasi keamanan di Thailand, sementara upaya membuka akses penerbangan ke NTB terus dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Bisnis.com, MATARAM – Maskapai Lion Air rencananya akan membuka penerbangan langsung dari Kota Perth, Australia ke Lombok sebagai respons terhadap besarnya potensi penumpang dari Perth. 

Pj Sekretaris Daerah NTB, Lalu Muhammad Faozal menjelaskan penerbangan Perth - Lombok rencananya akan dibuka Lion sekitar Agustus atau Oktober. Penerbangan ini kata Faozal bagian dari 6 rute baru yang dibuka Lion ke dan dari Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid, Lombok.

Lima penerbangan lainnya yakni Lombok - Labuan Bajo, Lombok - Kupang, Lombok - Yogyakarta Adi Sucipto, Lombok - Malang, Lombok - Jakarta (sore).

Lombok juga akan menjadi hub baru penerbangan nasional, khususnya untuk Indonesia Tengah dan Timur. Hal ini menjadi pokok pembicaraan antara Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal dengan Rusdi Kirana, pemilik perusahaan penerbangan Lion Group (Wings Air, Super Air Jet, Batik, Lion, Malindo, Batik Malaysia, Lion Thai).

Dalam pembicaraan tersebut, kedua pihak sepakat bahwa proses perizinan untuk menjadikan Bandara Internasional Lombok sebagai hub akan segera dilakukan dan diharapkan akan segera berjalan.

"Awalnya target Pak Gubernur menambah 4 destinasi penerbangan baru nasional dan 1 destinasi penerbangan baru internasional di tahun pertama pemerintahannya, tapi dapatnya justru menjadikan Lombok sebagai hub penerbangan baru. Artinya, destinasi nasional dan internasional baru yang dibuka akan jauh lebih banyak dari target,” jelas Faozal dikutip dari siaran pers, Senin (11/8/2025).

Destinasi penerbangan baru ditargetkan menghubungkan wisatawan dari destinasi wisata nasional maupun internasional dengan Lombok. 

Sementara itu penerbangan Lombok-Bangkok (Don Mueang) yang semula akan dibuka dalam waktu dekat, kemungkinan akan mengalami penundaan karena perkembangan situasi keamanan di Thailand yang tidak kondusif. 

Faozal juga menyebut upaya mendorong semakin terbukanya akses penerbangan ke NTB terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Sebelum bertemu bos Lion Group, Gubernur sudah terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan bos Pelita Air, Air Asia dan Garuda Indonesia.

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Rio Sandy Pradana

