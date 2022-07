Harga Cabai Hari Ini Melonjak, Minyak Goreng Melandai

Bisnis.com, JAKARTA - Harga cabai di sejumlah pasar tradisional hari ini (12/7/2022) melonjak kendati harga minyak goreng curah mulai melandai dibandingkan dengan kemarin.

Selain itu, telur ayam ras saat ini terpantau di harga Rp29.300 per kilogram, Selasa (12/7/2022). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN), bawang merah Rp64.750 per kilogram, naik 0,94 persen dibanding kemarin. Selain itu, daging ayam ras juga naik 4,93 persen jadi Rp39.350 per kg.

Di samping itu, rata-rata pasar tradisional di Indonesia menjual cabai rawit merah Rp102.000 per kg, naik 7,03 persen dibanding kemarin. Lalu cabai merah besar Rp84.850 per kg, naik 7,13 persen dibanding kemarin, cabai merah keriting juga naik 7,13 persen jadi Rp89.450 per kg, dan cabai rawit hijau Rp77.400 per kg atau naik 3,75 persen.

Baca Juga : Mentan Syahrul Ungkap Penyebab Harga Cabai Meroket

Kemudian, minyak goreng curah Rp16.750 per kg, turun 1,18 persen dibanding kemarin, minyak kemasan merk 1 Rp25.550 per kg, dan minyak goreng kemasan merk 2 Rp24.200 per kg.

Sementara itu, Guru Besar IPB University Bayu Krisnamurthi melihat kondisi kenaikan harga pangan seperti cabai, bawang merah, dan telur menjadi suatu proses menuju keseimbangan baru. “Semua sedang berproses menuju keseimbangan baru,” ujarnya, Senin (11/7/2022).

Dia mengatakan saat ini kenaikan pangan sangat dipengaruhi oleh banyak hal, bukan hanya faktor kenaikan bahan baku, namun juga kondisi-kondisi bangkitnya Indonesia dari pandemi Covid-19. “Ekonomi yang mulai bangkit menyebabkan demand naik menuju normal kembali. Juga ada kenaikan beberapa input penting seperti pupuk,” lanjutnya.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi melihat harga pada telur ayam yang tertahan di kisaran Rp28.000-Rp30.000 per kilogram akan menjadi harga baru yang berlaku ke depannya. Sebelum lebaran Idul Fitri, harga telur masih di kisaran Rp24.000-Rp25.000 per kg.

“Rentang harga telur ayam yang berkisar Rp28.000 hingga Rp30.000 an per kilogram merupakan harga yang sesuai dengan modal produksi yang harus dikeluarkan para peternak dan margin pedagang,” ungkap Adi, Minggu (26/6/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :