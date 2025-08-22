Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mentan Tegaskan Penerapatan Beras Satu Harga Tak Bisa Buru-buru

Menteri Pertanian menegaskan penerapan beras satu harga masih dalam tahap pembahasan dan tidak bisa dilakukan terburu-buru, demi kesejahteraan petani dan konsumen.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 05:33
Share
Buruh menata karung berisi beras di Gudang Bulog Divre Jawa Barat di Gedebage, Bandung, Jawa Barat. Bisnis/Rachman
Buruh menata karung berisi beras di Gudang Bulog Divre Jawa Barat di Gedebage, Bandung, Jawa Barat. Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pihaknya masih menggodok rencana penerapan beras satu harga antara kategori premium dan medium.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi terbatas (rakortas) sebanyak empat kali. Bahkan, dia juga mengungkap pangan subsidi yang digelontorkan senilai Rp150 triliun. 

“Pertimbangan kami dalam pembahasan, memang kita sudah bahas di Rakortas, ini sudah tiga kali, empat kali kita bahas. Pertimbangan kami, maaf, ini seluruh beras itu subsidi, pangan subsidi Rp150 triliun,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dirut Bulog di Komisi IV, Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Namun, dia memastikan pemerintah akan mengambil kebijakan dengan memperhatikan konsumen dan kesejahteraan petani.

“insya Allah kami tindak lanjuti nanti, tetapi arahnya adalah kita ingin konsumen menikmati, tetapi petani kesejahteraan harus terjaga,” ujarnya.

Terlebih, dia menyampaikan bahwa Komisi IV DPR juga mengimbau agar penerapan beras satu harga diperhitungkan secara matang, mengingat komoditas ini menyangkut hajat hidup orang banyak

Baca Juga

“Ibu Ketua [Titiek Soeharto] sudah perintahkan tadi, kita tidak boleh buru-buru. Ini persoalan hajat hidup orang banyak. Nggak boleh langsung gegabah mengambil keputusan. Kita sudah tiga kali rakortas,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya bersama dengan kementerian/lembaga terkait telah melakukan rapat maraton untuk mencari alternatif dalam menentukan harga beras.

“Misalnya alternatif satu, misalnya itu satu harga, tetapi harganya itu adalah harga yang mewakili misalnya broken 25%. Harganya berapa,” kata Arief dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dirut Bulog di Komisi IV, Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Adapula alternatif lainnya adalah masih merujuk pada ketentuan beras patah (broken rice). Namun yang membedakan adalah adanya tambahan ongkos kirim (ongkir) untuk wilayah di zona 2 dan zona 3.

“Alternatif dua, tetap seperti hari ini, tapi misalnya ada broken 25%, broken 15%. Broken 15% saya rasa di Rp14.900, misalnya masih oke. Nanti daerah Timur atau zona 2 dan 3 tinggal ada tambahan ongkos kirim,” ujarnya.

Untuk itu, dia menerangkan bahwa simulasi harga beras ini sejatinya telah dikerjakan bersama, namun masih menunggu persetujuan.

“Jadi simulasi-simulasi ini sudah dikerjakan. Tinggal sepertinya memang harus menunggu persetujuan,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto meminta agar pemerintah tak gegabah dalam memutuskan beras satu harga.

“Jangan terburu-buru lah [terkait beras satu harga], gitu ya. Nanti diterapkan satu harga, nggak taunya ini nggak cocok gitu buat kita. Nanti Pak Presiden harus mencabut lagi. Jadi harus benar-benar lah gitu,” ujar Titiek.

Pasalnya, menurut Titiek, jika penerapan beras satu harga ini dilakukan tanpa perhitungan yang matang maka Kepala Negara RI akan kembali turun tangan menangani beras.

“Jangan cepat-cepat kasih pernyataan ini itu, halnya nggak cocok buat kita. Presiden lagi harus turun tangan di hari berikutnya peraturan ini dicabut itu jangan sampai terjadi di perberasan ini,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Surprise BI Rate Cut Casts Margin Pressure on Big Banks
Premium
1 jam yang lalu

Surprise BI Rate Cut Casts Margin Pressure on Big Banks

Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie
Premium
8 jam yang lalu

Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Mentan Soroti soal Anomali Harga Beras Mahal Lampaui HET

Mentan Soroti soal Anomali Harga Beras Mahal Lampaui HET

Nasib 161.401 Penggilingan Padi di Ujung Tanduk, 1 Juta Pekerja Terancam

Nasib 161.401 Penggilingan Padi di Ujung Tanduk, 1 Juta Pekerja Terancam

Mentan Akui Harga Beras Masih di Atas HET Meski Gabah Turun

Mentan Akui Harga Beras Masih di Atas HET Meski Gabah Turun

Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

Mentan Tak Khawatir Beras Premium Langka di Pasaran, Ini Alasannya

Mentan Tak Khawatir Beras Premium Langka di Pasaran, Ini Alasannya

Raker Komisi IV Dengan Menteri Pertanian

Raker Komisi IV Dengan Menteri Pertanian

194.100 Ton Beras Numpuk Setahun, Bos Bulog: Masih Layak Konsumsi

194.100 Ton Beras Numpuk Setahun, Bos Bulog: Masih Layak Konsumsi

Bulog Akui Punya Stok 194.100 Ton Beras Numpuk di Gudang Setahun

Bulog Akui Punya Stok 194.100 Ton Beras Numpuk di Gudang Setahun

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Freeport Bakal Pacu Ekspor Jelang Tenggat Izin Berakhir Bulan Depan
Energi & Tambang
45 menit yang lalu

Freeport Bakal Pacu Ekspor Jelang Tenggat Izin Berakhir Bulan Depan

Mentan Tegaskan Penerapatan Beras Satu Harga Tak Bisa Buru-buru
Jasa & Niaga
47 menit yang lalu

Mentan Tegaskan Penerapatan Beras Satu Harga Tak Bisa Buru-buru

Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI
Transportasi & Logistik
5 jam yang lalu

Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

Proyeksi BI: Defisit Transaksi Berjalan 0,5% - 1% PDB Tahun Ini
Ekonomi
6 jam yang lalu

Proyeksi BI: Defisit Transaksi Berjalan 0,5% - 1% PDB Tahun Ini

Sayap Pesawat Boeing 737 Milik Maskapai Delta Patah Saat Hendak Mendarat
Ekonomi Global
9 jam yang lalu

Sayap Pesawat Boeing 737 Milik Maskapai Delta Patah Saat Hendak Mendarat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Sektor Manufaktur Masih Memble, Insentif Pajak Dinilai Salah Sasaran

3

Ikhtiar Freeport Dukung Ekonomi Negeri

4

Akhirnya, Sri Mulyani Kerek Anggaran Kesejahteraan Guru dari Rp179 T ke Rp275 T

5

OPINI: Diplomasi Hijau di Jalan Raya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Sektor Manufaktur Masih Memble, Insentif Pajak Dinilai Salah Sasaran

3

Ikhtiar Freeport Dukung Ekonomi Negeri

4

Akhirnya, Sri Mulyani Kerek Anggaran Kesejahteraan Guru dari Rp179 T ke Rp275 T

5

OPINI: Diplomasi Hijau di Jalan Raya