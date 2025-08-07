Bisnis Indonesia Premium
RI Lobi AS Agar Produk-Produk Ini Dapat Tarif 0%, Apa Saja?

Pemerintah Indonesia sedang menegosiasikan tarif 0% untuk tembaga dan komoditas lain ke AS. Proses negosiasi diharapkan selesai sebelum 1 September 2025.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni
Kamis, 7 Agustus 2025 | 13:50
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam acara Kick Off ASEAN Online Sale Day (AOSD) 2025 di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis (7/8/2025). — Bisnis/Rika Anggraeni
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam acara Kick Off ASEAN Online Sale Day (AOSD) 2025 di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis (7/8/2025). — Bisnis/Rika Anggraeni

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pemerintah masih menegosiasikan bebas tarif terhadap komoditas yang tidak diproduksi di Amerika Serikat (AS), termasuk tembaga.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah juga menginginkan agar komoditas yang berasal dari Indonesia dikenakan tarif 0%, sama seperti pembebasan bea masuk produk AS ke Indonesia.

“Jadi kita kan ini masih proses negosiasi. Kita kan juga ingin ada komoditas yang tidak diproduksi oleh Amerika itu bisa mendapatkan [tarif 0%],” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Dia berharap negosiasi ini bisa membuat beberapa komoditas Indonesia dikenai 0% ke AS. “Iya, sedang proses negosiasi, mudah-mudahan [tembaga Indonesia bisa bebas tarif ke AS],” ujarnya.

Adapun, negosiasi ini masih akan berlangsung hingga 1 September mendatang. Meskipun demikian, Budi masih belum memerinci komoditas apa saja yang ditargetkan bisa mendapatkan tarif 0% untuk masuk ke AS.

“Pokoknya [komoditas] yang nggak diproduksi [oleh AS]. Nanti saja itu kan lagi negosiasi. Jangan diomongin,” tuturnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya mengungkap Indonesia berhasil menyepakati besaran tarif impor tembaga sebesar 0% dengan Amerika Serikat.

Adapun, pemerintah Indonesia juga tengah berupaya menegosiasikan tarif untuk sejumlah komoditas lain seperti nikel dan kelapa sawit.

Selain menyepakati penurunan tarif timbal balik yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump dari 32% menjadi 19%, kata Rosan, Indonesia juga berhasil mengamankan pungutan 0% untuk komoditas tembaga.

“Di beberapa barang atau komoditas yang tidak bisa dihasilkan di AS itu tarif bisa menjadi kurang dari itu [19%]. Kebetulan untuk tembaga kita 0% dan sudah disetujui,” kata Rosan dalam acara Indonesia—Japan Executive Dialogue 2025 di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Dia menyampaikan, pemberlakuan tarif 0% untuk komoditas tembaga tersebut akan sama dengan pungutan impor timbal balik, yakni 7 Agustus 2025.

Selain itu, pemerintah juga tengah bernegosiasi dengan US Trade Representative (USTR) terkait komoditas-komoditas lain. Rosan menjelaskan, beberapa komoditas seperti nikel, hingga kelapa sawit (crude palm oil/CPO) diusulkan Indonesia untuk mendapat pengurangan tarif.

Namun, Rosan optimistis penurunan tarif untuk beberapa komoditas tersebut akan disetujui oleh Negara Paman Sam, meski proses negosiasi masih terus berjalan hingga saat ini. 

Sayangnya, Rosan enggan memerinci target penurunan tarif yang diincar Indonesia. "Kelihatannya nikel dan yang lain-lain itu akan disetujui juga, mungkin tidak 0%, tetapi jauh di bawah 19%," ujarnya.

Adapun sebelumnya, Trump telah menetapkan tarif impor sebesar 50% untuk seluruh produk tembaga setengah jadi yang masuk ke AS. Namun, dia mengecualikan tembaga murni (refined copper) dari kebijakan tersebut, sehingga industri domestik terhindar dari potensi lonjakan biaya produksi. 

Rika Anggraeni
Fitri Sartina Dewi

Konsumen Takut Beli Beras Premium Imbas Oplosan, Mentan Buka Suara
Jasa & Niaga
30 menit yang lalu

Konsumen Takut Beli Beras Premium Imbas Oplosan, Mentan Buka Suara

RI Lobi AS Agar Produk-Produk Ini Kena Tarif 0%, Apa Saja?
Jasa & Niaga
48 menit yang lalu

RI Lobi AS Agar Produk-Produk Ini Kena Tarif 0%, Apa Saja?

Bea Cukai: 1.512 Perusahaan Jadi Kawasan Berikat, Kontribusi Ekspor 27,94%
Pajak
53 menit yang lalu

Bea Cukai: 1.512 Perusahaan Jadi Kawasan Berikat, Kontribusi Ekspor 27,94%

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
21 jam yang lalu

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

Ancaman Trump Belum Reda, China Jadi Target Kedua Gara-gara Minyak Rusia
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Ancaman Trump Belum Reda, China Jadi Target Kedua Gara-gara Minyak Rusia

Jurus Apple Hindari Efek Tarif Trump, Ekspansi Komponen Lokal
Manufaktur
1 jam yang lalu

Jurus Apple Hindari Efek Tarif Trump, Ekspansi Komponen Lokal

