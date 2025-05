Harga Pangan Hari Ini (22/5): Bawang Merah, Beras, dan Kedelai Biji Turun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga rata-rata komoditas pangan mengalami penurunan pada hari ini, Kamis (22/5/2025). Tercatat, hanya daging ayam ras yang mengalami kenaikan harga.

Mengutip panel harga pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 09.00 WIB, daging ayam ras menjadi satu-satunya yang mengalami kenaikan menjadi Rp35.319 per kilogram (Kg). Posisinya meningkat tipis 0,63% dibandingkan dengan harga pada hari sebelumnya.

Sementara itu, beras premium turun 0,26% menjadi Rp15.589 per kg, beras medium turun 0,66% menjadi Rp13.693 per kg dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) turut turun 0,33% menjadi Rp12.584 per kg.

Kedelai biji kering (impor) juga turun 1,63% menjadi Rp10.642 per kg bersamaan dengan harga jagung pakan peternak turun 7,59% ke level Rp5.743 per kg.

Harga rata-rata nasional bawang merah juga mengalami penurunan 4,07% menjadi Rp37.370 per kg dan bawang putih turun 1,63% menjadi Rp41.467 per kg.

Cabai merah keriting turun 2,38% ke level Rp46.449 per kg, cabai merah besar turun 1,75% menjadi Rp42.887 per kg dan cabai rawit merah turun 3,89% menjadi R[47.093 per kg.

Komoditas pangan sumber protein seperti daging sapi murni juga turun 1,17% menjadi Rp133.754 per kg, daging kerbau segar (lokal) turun 3,38% menjadi Rp135.769 per kg dan daging kerbau beku (impor) turun 1% menjadi Rp105.502 per kg.

Telur ayam ras juga mengalami penurunan harga 0,98% menjadi Rp28.826 per kg. Sedangkan, ikan kembung turun 1,04% ke level Rp40.688 per kg, ikan tongkol turun 0,23% menjadi Rp34.101 per kg dan ikan bandeng turun 2,63% menjadi Rp33.648 per kg.

Minyak goreng kemasan juga turun 1,49% menjadi Rp20.568 per liter, minyak goreng curah turun 1% menjadi Rp17.680 per liter dan Minyakita turun 0,55% menjadi Rp17.506 per liter.

Terakhir, gula konsumsi turun 0,19% menjadi Rp18.503 per kg, garam konsumsi turun 0,58% menjadi Rp11.528 per kg, tepung terigu curah turun 1,14% menjadi Rp9.716 per kg dan tepung terigu kemasan turun 2,14% menjadi Rp12.688 per kg.