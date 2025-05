Harga Pangan Hari Ini 18 Mei: Harga Beras dan Cabai Kompak Turun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga pangan mengalami penurunan harga pada hari ini, Minggu (18/5/2025). Komoditas seperti bawang merah, telur, gula, hingga cabai kompak turun per hari ini.

Mengutip tabel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 09.10 WIB, harga bawang merah berada di level Rp37.931 per kilogram (Kg). Posisinya turun 3,57% dibandingkan hari sebelumnya sebesar Rp39.334 per kg.

Kemudian, harga bawang putih bonggol juga turun 2,06% menjadi Rp42.049 per kg dari harga pada hari sebelumnya Rp42.657 per kg.

Aneka cabai turut mengalami penurunan harga, cabai merah keriting turun 5,81% menjadi Rp46.366 per kg, cabai merah besar turun 6,48% menjadi Rp41.910 per kg, serta cabai rawit merah turun 6,66% menjadi Rp47.821 per kg.

Komoditas pangan sumber protein seperti daging sapi murni juga mencatatkan penurunan harga 1,19% menjadi Rp133.978 per kg.

Diikuti harga daging ayam ras yang juga turun 2,11% menjadi Rp34.290 per kg serta telur ayam ras yang turun 1,18% menjadi Rp28.739 per kg.

Selanjutnya, harga daging kerbau segar (lokal) turun 4,36% dari Rp141.149 per kg menjadi Rp135.000 per kg. Senada, daging kerbau beku (impor) turun 3,35% menjadi Rp104.732 per kg.

Ikan tongkol juga turun 3,59% menjadi Rp32.575 per kg dan ikan bandeng turun 3,99% menjadi Rp32.646 per kg. Sedangkan, ikan kembung mengalami kenaikan 1,18% menjadi Rp41.509 per kg.

Sementara itu, harga rata-rata nasional beras premium turun 0,4% menjadi Rp15.520 per kg. Harga beras premium turun tipis 0,1% menjadi Rp13.696 per kg dan beras SPHP turun 0,12% menjadi Rp12.629 per kg.

Harga rata-rata nasional gula konsumsi turun 0,54% menjadi Rp18.461 per kg. Kemudian, minyak goreng kemasan turun 0,41% menjadi Rp20.642 per liter, minyak goreng curah turun 0,22% menjadi Rp17.776 per liter dan Minyakita turun 1,06% menjadi Rp17.442 per liter.

Terakhir, komoditas jagung ternak turun 5,82% menjadi Rp5.838 per kg, kedelai biji kering turun 1,48% menjadi Rp10.681 per kg, tepung terigu kemasan turun 1,45% menjadi Rp12.742 per kg dan garam turun 2,08% menjadi Rp11.375 per kg.