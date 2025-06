Hampir 50% Wilayah Indonesia Alami Kenaikan Harga Bawang Merah

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap harga bawang merah di sejumlah wilayah di Indonesia mulai merangkak naik seiring adanya musim kemarau basah.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, kenaikan harga bawang merah terjadi di 49,72% wilayah di Indonesia.

“Hampir 50% daerah di Indonesia saat ini mengalami kenaikan harga bawang merah,” kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, mengutip Youtube Kemendagri, Senin (30/6/2025).

Amalia mengungkap, rata-rata harga bawang merah secara nasional mencapai Rp42.297 per kilogram (kg) pada pekan keempat Juni 2025. Angka itu di atas rentang harga acuan penjualan (HAP) nasional Rp36.500 per kg - Rp41.500 per kg.

Secara umum, harga bawang merah sampai dengan pekan keempat Juni 2025 naik 3,76% dibanding Mei 2025.

“Karena mungkin sekarang kita memasuki kemarau basah sehingga harga bawang merah mulai merangkak naik. Secara nasional Rp42.297 per kg,” ungkap Amalia.

Dalam paparan yang disampaikan Amalia, harga bawang merah tertinggi pada pekan keempat Juni 2025 mencapai Rp100.000 per kg. Kabupaten/kota dengan harga bawang merah sebesar Rp100.000 per kg itu yakni Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Pegunungan Bintong.

Sementara, harga terendah untuk komoditas ini yakni sebesar Rp15.490 per kg pada pekan keempat Juni 2025.

Selain bawang merah, Amalia mengungkap bahwa harga produk unggas seperti daging ayam ras dan telur ayam ras mulai merangkak naik di sejumlah wilayah di Indonesia.

Masih merujuk paparan yang disampaikan Amalia, telur ayam ras mengalami kenaikan harga di 33,89% wilayah di Indonesia. Pada pekan keempat Juni 2025, harga telur ayam ras tertinggi mencapai Rp100.000 per kg, sedangkan harga terendah Rp22.841 per kg.

“Telur ayam ras mengalami kenaikan harga di 33,89% wilayah di Indonesia,” ujarnya.

Kemudian, harga daging ayam ras tercatat naik di 42,22% wilayah di Indonesia. BPS mencatat, harga tertinggi mencapai Rp100.000 per kg, sedangkan harga terendah Rp20.324 per kg.

Kabupaten/kota dengan harga daging ayam ras tertinggi yaitu Kabupaten Intan Jaya Rp100.000 per kg, Kabupaten Pegunungan Bintang Rp100.000 per kg, dan Kabupaten Pegunungan Arfak Rp80.000 per kg.