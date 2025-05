Harga Pangan Hari Ini (21/5): Beras Premium Naik, Telur hingga Minyak Kompak Turun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas komoditas pangan mulai mengalami penurunan harga pada hari ini, Rabu (21/5/2025). Akan tetapi, harga rata-rata nasional beras premium tercatat masih menunjukkan tren kenaikan.

Mengutip informasi Tabel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 08.30 WIB, harga beras premium pagi ini parkir di level Rp15.650 atau naik 0,24% dibandingkan dengan harga pada hari sebelumnya.

Kemudian, cabai rawit merah juga menjadi komoditas lainnya yang turut mengalami kenaikan harga pada hari ini. Harga per kilogram (Kg) tembus Rp50.755 atau naik 2,09%.

Sejumlah pangan sumber protein hewani seperti ikan kembung juga naik 3,95% menjadi Rp42.429 per kg, ikan tongkol naik 3,02% menjadi Rp35.140 per kg dan ikan bandeng naik 2,22% menjadi Rp35.145 per kg.

Berbanding terbalik, sejumlah komoditas lainnya justru mencatat penurunan harga. Daging ayam ras turun 0,76% menjadi Rp34.905 per kg diikuti harga telur ayam turun 0,17% menjadi Rp29.012 per kg.

Minyak goreng kemasan turun harga 2,12% ke level Rp20.409 per liter, minyak goreng curah turun 1,43% menjadi Rp17.566 per liter dan Minyakita turun 1,16% menjadi Rp17.423 per liter.

Bawang merah juga mengalami penurunan harga cukup signifikan 5,15% menjadi Rp37.039 per kg, bawang putih bonggol turun 1,23% menjadi Rp41.831 per kg dan cabai merah keriting turun 2,81% menjadi Rp46.723 per kg.

Selanjutnya, Beras medium turun 0,08% menjadi Rp13.756 per kg dan beras SPHP turun 0,38% menjadi Rp12.558 per kg.

Daging sapi murni turun 1,58% menjadi Rp133.452 per kg, daging kerbau beku (impor luar negeri) turun 2,91% menjadi Rp103.239 per kg dan daging kerbau segar (lokal) turun 10,10% menjadi Rp126.667 per kg.

Jagung pakan ternak turut turun 7,35% ke level Rp5.790, kedelai biji kering (impor) turun 1,10% menjadi Rp10.684 dan gula konsumsi turun 0,45% menjadi Rp18.453.

Terakhir, tepung terigu curah turun 2,32% ke level Rp9.606 per kg, tepung terigu kemasan turun 2,84% ke level Rp12.626 per kg dan garam konsumsi turun 3,36% ke level Rp11.228 per kg.